Consejos prácticos para que las empresas realicen un cierre contable exitoso

Cada año que finaliza implica para las empresas la realización de varios procesos que les permiten conocer el desempeño de su gestión, logrando, de esta manera, identificar cómo le fue al negocio y las mejoras que se deberán implementar, de cara a la nueva anualidad.

Uno de esos procesos es el cierre contable, por medio del cual, se analizan las cuentas del año, enfocándose en las pérdidas y ganancias registradas desde el primero de enero hasta el último día hábil del año.

Realizar esta evaluación es algo que no debe tomarse a la ligera, y, por el contrario, requiere de un trabajo meticuloso y detallado por parte de la persona a cargo de llevar la contabilidad de la empresa; donde un mal informe puede ser contraproducente; debido a que puede implicar riesgos financieros, como también exposición a posibles sanciones o multas por parte de las autoridades.

Y ¿cómo se puede hacer un buen cierre contable?. La respuesta a este interrogante la entrega Backstartup, la plataforma de servicios legales y contables profesionales en Latinoamérica, 100% digital, que destaca cuatro consejos prácticos para que las empresas puedan realizar este proceso de forma exitosa.

1. Haz el cierre contable con tiempo

¿Te pasa que cuando pospones una tarea para el final sientes que te pudo haber quedado mejor?

Lo mismo pasa con el cierre contable de tu empresa, entre más lo pospones, más margen de error puede haber. Muchas entidades esperan hasta marzo, el mes en el que hay que presentar todas las cuentas anuales, y esto conlleva a que en enero el tiempo sea muy justo para realizar todas las declaraciones provistas.

Cuando esto pasa, la empresa puede tener consecuencias como: saldos bancarios sin conciliar, saldos de deudas pendientes y números que no se sabe si son correctos o no. “Aprende del típico error de estudiante que deja un trabajo para última hora y no saca la mejor nota. Lo mismo puede pasar con este tema de suma importancia para la compañía”, destacó.

2. Las decisiones con fundamentos son las más efectivas

A la hora de tomar decisiones sobre la contabilidad de tu empresa, lo mejor es tomarlas basándose en números y argumentos claros. Es como cuando le terminas a tu novia por las razones equivocadas: el cierre de la relación termina siendo incierto y muchas veces un desastre.

En cambio, cuando tienes los números y las cuentas claras, puedes tomar decisiones basadas en esto y tener fundamentos para defenderte en dado caso. Las decisiones con fundamento en el cierre contable de tu empresa son importantes para que este sea fortuito.

Adicional, teniendo en cuenta el comportamiento que tuvo tu compañía este año, podrás proyectarte para el siguiente en temas de presupuesto.

3. Un buen comienzo lo es todo

Dicen que cuando comienzas con el pie derecho, el resto sale bien y acá lo confirmamos. Cuando comenzamos el año con toda la información organizada, clara y con unas políticas contables establecidas dentro de la empresa desde el 1 de enero, esto se ve reflejado en el próximo cierre contable que le toque hacer a la compañía. El comienzo de año es para corregir y potenciar las estrategias contables de la empresa y tener cada vez mejores resultados.

4. Adelanta tu cierre contable antes del cierre fiscal

Otro aspecto para tomar en cuenta en el momento de realizar el proceso de cierre contable de tu empresa son los tiempos del cierre fiscal. Cada año en el mes de enero, las empresas deben cerrar el ejercicio fiscal de cara a los impuestos. Cuando las compañías se adelantan a este ejercicio, logran optimizar beneficios y procesos al pagar el impuesto sobre la renta y complementario.