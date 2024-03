Cómo hacemos

Pensando en los conceptos de discriminación e inclusión, creo que a veces nos estamos pasando al lado opuesto y eso termina siendo muy peligroso. El respeto a la autoridad se vuelve inexistente y el miedo de profesores, jefes, incluso padres y hasta fuerzas militares a acusaciones extremas de discriminación y maltrato hacen que no haya acciones de corrección.

Sin embargo, no podemos hacer el uso que se nos dé la gana de estos conceptos porque el futuro que nos espera como sociedad es realmente patético si nunca podemos corregir a nadie porque podemos meternos en un problema mayor.

Sin ser terca y quedarme en los tiempos de los abuelos, extraño cosas de los años ochenta y noventa, donde si bien la vida no era más fácil, había algunos valores que nos obligaban a respetar a los mayores, a entender que las cosas se trabajan, que la disciplina es importante y que si tienes derechos también tienes deberes. No quiero viajar en el tiempo porque hoy tenemos la felicidad de internet, de la virtualidad, de la inteligencia artificial (aquí tengo mis dudas) de la comunicación inmediata y del acceso a educación que es mucho más amplio que en aquellas épocas.

Volviendo entonces aquí y ahora les cuento desde mi perspectiva qué es un mal uso de un concepto que no puede ser moda, que más bien debe ser la forma correcta de generar armonía en la sociedad. Esto es lo que he visto que no podemos normalizar;