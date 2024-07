Cuéntame quién eres

Son respuestas que he escuchado muchas veces. No son tan ficticias en realidad. Pensamos que somos lo que hacemos y está tan normalizado que todos lo aceptamos. Nos casamos con logos de empresas que nos dan reconocimiento y nos convencemos de que al decir esto ganamos puntos con el mundo que inmediatamente nos lee como exitosos.

Hernando se fue, aburrido, triste y con el ego en un bolsillo porque él siempre se identificó con su cargo. Su vida perdió sentido cuando su oficina no existía y simplemente ya no lo necesitaba ninguna empresa para subsistir. La depresión de Hernando tardó casi un año y los daños colaterales fueron increíbles, terminó divorciado y perdiendo su casa y varios amigos por su falta de gestión. ¿Te suena conocida la historia?

Y es que vivimos la mayoría del tiempo buscando afuera lo que no encontramos adentro. Esa vocecita peligrosa y permanente que no nos deja vivir el presente ni lo imparcial que termina siendo la realidad, se llama ego y nos invita permanentemente a decirnos que no podemos parar, que tenemos derecho a comernos al mundo y que solo nuestro beneficio individual es lo valioso.