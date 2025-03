La inminente caída de la reforma pensional: una oportunidad perdida

La narrativa apocalíptica predicha por el gobierno de Petro, que asegura consecuencias catastróficas, no es más que un ejercicio de alarmismo infundado. La caída de esta reforma no tendrá efectos devastadores porque aún no está en vigor, y las figuras propuestas ya existen o se pueden implementar por otros caminos, tal como sucede con el traslado entre sistemas para personas cercanas a cumplir requisitos de pensión o los subsidios para abuelos en indigencia.