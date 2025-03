¿Hay vida en tus sueños?

Me pregunto todos los días cuáles son los principales motivadores de la gente hoy para pertenecer a una organización. En mi experiencia, con conversaciones francas de coaching y colegas descubro que la inspiración desde la empresa y los líderes es fundamental. La gente ya no trabaja solo por plata.

En el State of the Global Workplace 22, investigación hecha de manera global por GALLUP, se muestra que el 79 % de los empleados no están comprometidos en su lugar de trabajo y el 73 % están considerando dejar el empleo actual.