Si la seguridad va mal, la economía va peor

A mi modo de ver lo primero que se necesita es confianza. Esta abarca muchos factores, pero el fundamental es la credibilidad en el gobierno, que hoy considera al sector privado su principal enemigo, así este sea el mayor proveedor de recursos vía impuestos. Los proyectos de reformas que cursan en el Congreso tampoco ayudan, especialmente la Reforma laboral, que genera un costo adicional a las empresas. Parece más bien un pliego sindical, pero que además no ayuda a generar empleo. Es la primera vez en la historia que una reforma de esta índole no busque bajar el desempleo.

Otro factor que tiene a la economía en cuidados intensivos es el consumo. Sin querer queriendo la Reforma Tributaria del 2022 resulto mal. Siempre he insistido que no hay peor impuesto que el impuesto al patrimonio porque acaba la inversión y, si además se le mete el impuesto a las comidas, el mal llamado saludable, pues golpea a la mayoría de los colombianos que tiene que comprar menos por el mismo valor.

La teoría económica errada del gobierno de pensar que solo el sector público tiene la capacidad de reactivar la economía no es cierta. Más aún, cuando se tiene un gobierno lleno de incompetentes y corruptos que han llegado al poder a enriquecerse y aprovechar las mieles de gobernar. Un ejemplo claro es el de obras de infraestructura, que muchas veces generan empleo en los territorios: está totalmente postrado. Si no fuera por el metro de Bogotá no habría qué mostrar. Todo se queda en discursos y en obras irrealizables como el tren del Darién, el subterráneo de la autopista del sur, o los aeropuertos internacionales de los Montes de María y La Guajira. La economía va mal y no tiene cómo mejorar.