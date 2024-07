Cómo van mis vaticinios del petrocaos

Hace cuatro años, en el 2020, escribí una columna donde exponía los riesgos de una eventual presidencia de Petro. Miremos qué dije, qué se ha cumplido, qué no, y qué va en camino de cada una de ellas.

1. No pago de la deuda externa: lo ha repetido hasta la saciedad, Petro considera que al no honrar la deuda tendrá mayores recursos para afrontar el covid-19, se le olvida que esto implica cerrar de un portazo las futuras financiaciones y perder la calificación de riesgo. Esta medida ya la tomó el gobierno de Fernández en Argentina. En esta fallé, entendió que era un error, pero ha pedido que no se califique la deuda de Colombia y que se le condone parte de ella a cambio de la protección de la Amazonia, absurdo.