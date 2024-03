Días aciagos para el transporte eléctrico

Pero el otro gran culpable de los días aciagos por los que atraviesa el sector del transporte eléctrico son los gobiernos que no le han prestado suficiente atención a establecer redes de recarga a lo largo y ancho de sus países. Al no existir esa red de recarga, que pueda eliminar o por lo menos disminuir la llamada “ansiedad de quedarse sin batería”, va a ser casi imposible aumentar la demanda por los vehículos eléctricos. Una medida tan sencilla como obligar a toda estación nueva de tener una ‘isla de recarga’ y darles a las antiguas un plazo para ponerla, ni siquiera está en ciernes en la mayoría de los países. Mientras no se elimine o disipe la “ansiedad de recarga”, los vehículos ideales son los híbridos, que si bien siguen contaminando, lo hacen solo en un 25 a 35 % de aquellos con motores convencionales. La principal empresa a nivel mundial que leyó correctamente la enorme demanda que podrían tener los híbridos es la Toyota, cuyos vehículos con esta tecnología dominan los mercados en este sector.