El panorama fiscal no luce halagador

Un artículo del periodista Daniel Hernández en el diario Portafolio trae a colación la opinión del exdirector de la Dian, Lisandro Junco, sobre el fenómeno de menor recaudo: “La gente está comprando menos, por una razón elemental, porque todo está muy caro. Entonces, uno mira el IVA y este indicador no crece como debería. Asimismo, uno mira impuestos como retenciones. No crecen como debería crecer. Entonces, ¿con qué se queda uno? Pues que la economía va mal, el gasto va mal, el contrabando sigue creciendo, el total es que el recaudo decrece… La reforma tributaria que hicieron en el año 2022 no ha funcionado, no ha generado mayor recaudo, teniendo en cuenta que hoy en día se recaudan nuevos impuestos como los impuestos saludables y adicionalmente el impuesto al plástico de un solo uso”.