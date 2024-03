Entre la mentira y la corrupción

A veces he llegado a creer que el gran problema de los colombianos no está solo en la educación, que es muy mala, no es competente, sino también en que nunca se le ha enseñado a la población a leer, mucho menos a comprender y entender lo poco que se lee. Entonces ve unos casos en que es imposible tener una conversación coherente con alguien sobre un escrito de dos o tres páginas sencillo, pues no entienden lo que leen.