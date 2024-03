Hablemos de mujeres y de amores

Primero, es un tema de extremos y polos, como tanto nos gusta movernos socialmente en estos momentos. No se trata de acabar con los hombres. Por ejemplo, se trata de abrir espacios que las mujeres no tenían después de años de control de lo que se conoce como patriarcado, técnicamente.

Dado que las mujeres tenemos un arquetipo de protectoras, o al menos muchas lo tenemos por razones incluso biológicas, no debemos apartar a los hombres de la discusión. Ellos deben ser parte de las conversaciones, de tener una mejor escucha para entender lo que las mujeres pueden necesitar en la sociedad, necesitamos más hombres que comprendan que hablar de inclusión y balance es positivo para las organizaciones y, por supuesto, para la sociedad. Así que no los excluyamos, insistamos en que sean parte.

En segundo lugar, respecto al lenguaje incluyente, soy consciente de que le genera mucho escozor a algunos. Yo me planteo una mejor pregunta, de que sirve tener lenguaje incluyente en un colegio, en una empresa, en un banco, si los comportamientos no invitan a la inclusión. La verdad para mí es mejor ser consistentes con la vida real, que el discurso sea coherente, que haya seguridad sicológica, que no haya acoso, que todos puedan participar. De nada sirve un sello de lenguaje incluyente si el ADN de la inclusión no existe.