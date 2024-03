Estos personajes son excepcionalmente buenos influenciando, quizás no siempre son los de las mejores ideas, pero son los mejores navegando las aguas, de dar gusto y de no alzar la voz. Para Pablo muchas veces eran “tibios”, ya que podían cambiar su opinión para ajustarse más a la situación, pero al final saben nadar muy bien en la pecera y, por tanto, terminan siendo máquinas del networking y se quedan con los mejores puestos, aunque no lo merezcan.

Sin embargo, aclaremos que no se trata de no tener fondo. No hablamos de manejar una personalidad extrovertida y simpática. La verdadera influencia se basa en entender los motivadores de cada miembro del equipo, en escuchar más y hablar menos y en rodearse de gente diferente, pero con valores compartidos. No solamente en premiar a los que siento que se parecen más a nosotros.