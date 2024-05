Mercado de capitales y reforma pensional

Una amplia literatura académica permite concluir que un país no puede crecer ni puede mejorar los estándares de vida a sus ciudadanos sin un sistema financiero profundo y eficiente, dijo Roberto Rigobon en las recomendaciones de la Misión del Mercado de Capitales que promovió el Gobierno Duque en 2019.

Los mercados de capitales no son lo mismo que la intermediación bancaria, entre otras razones porque los mercados separan los riesgos de un activo financiero de todos los demás. Ello es una fundamental diferencia con los sistemas de intermediación bancaria, en los que el banco asume todo el riesgo frente a los créditos otorgados con los depósitos de sus clientes.

Los préstamos bancarios regulares no son transacciones del mercado de capitales. Los préstamos bancarios tradicionales no toman la forma de un valor revendible como una acción o un bono que pueda negociarse en los mercados. Por ello, los depósitos bancarios tienden a ser más reacios al riesgo que los inversores en los mercados de capitales.

La preferencia de las empresas a pedir préstamos a los mercados de capitales en lugar de a los bancos ha sido especialmente fuerte en Estados Unidos. Allá, en 2009, los mercados de capitales superaron a los préstamos bancarios como principal fuente de financiación a largo plazo, y en 2024 la financiación a empresas privadas no financieras a través del mercado de capitales llegó al 75 por ciento del total del crédito al sector privado no financiero.

En contraste, la Misión del Mercado de Capitales del 2019 concluyó que el mercado de capitales colombiano manifiesta varias insuficiencias. Primero, el mercado es poco competitivo y existe una gran concentración tanto en actores como en actividades. Segundo, la regulación genera duplicidades, inconsistencias y problemas de incentivos. Se carece de un organismo que determine la política a seguir. Esto genera un mercado poco profundo, ilíquido, en el que muchas oportunidades son desaprovechadas. Por eso, no sorprende que la financiación a empresas privadas no financieras en Colombia apenas supere el 5 por ciento del total del crédito al sector privado no financiero.