Palo en la rueda

Hay saturación en el ambiente. Quizás demasiada información, mucha búsqueda sin encontrar. Me cansé de tanto secreto, clave y consejo para triunfar. Me cansé un poco de que todos digan que todo se puede haciendo valer poco los momentos donde siento que de verdad quiero parar. Me cansé de las dobles agendas, me dicen una cosa de frente y dicen otra por detrás de mí. Esas fueron las palabras de Andrés cuando nos encontramos para empezar un proceso de coaching.

Empecé por explicarle que desafortunadamente todo hace parte del mundo corporativo, regido por seres imperfectos guiados normalmente por una interminable necesidad de reconocimiento y confirmación. A veces me siento en una jungla y no se si logré sobrevivir, me dijo triste.

Le pregunté si disfruta lo que hace. Andrés regresó a la vida organizacional después de algunos años de emprendimiento y creo que no se ha sentido muy bien tratado. Le ha costado entender las agendas tan complejas que se manejan en eso hilos de poder. Hilos que son prestados por que cuando somos empleados nada se garantiza, todo lo que tienes quizás sea por un rato.

Pensé entonces que me he encontrado a veces recibiendo una cantidad de ideas y lineamientos de gente a la que no le pedí media opinión. ¿Por qué estamos viviendo un momento de tanto consejo, tanta clave, tanta presión? ¿tal vez siempre pasó y hasta hora lo noto?

Decidí crear unas preguntas, un mini test para entender que tanto nos metemos donde no debemos.

1. ¿Interrumpes una historia que te están contando para opinar abruptamente?

2. ¿Cuentas tus experiencias a todos sin que si quiera te lo pidan?

3. ¿Te encanta dar consejos de temas que ni conoces?

4. ¿Críticas a los que piensan diferente a ti? (pero te auto promocionas como aliado de la diversidad)

5. ¿Disfruta cuando le sale algo mal a alguien que no es de tu total agrado?

Si respondiste al menos a tres preguntas de manera afirmativa definitivamente eres uno de esos seres que piensa que el mundo solo puede girar como tú piensas. Estás convencido de que tu verdad es LA verdad y por tanto te sientes con el derecho de facto de aconsejar y pontificar cómo debe tener su traslación la tierra (el resto del mundo) alrededor del sol (tu).

Qué tal dejar fluir un poco al universo, a la vida a ti mismo. Pensar en tener el control absoluto de todo es imposible y además arrogante. Somos parte de un Universo que juega de manera perfecta con sus piezas, así que pensar que si yo hubiera hecho esto o aquello las cosas hubieran pasado diferentes no deja de ser un poco extraño y arrogante.

Quisiera dar una lista de sentido común básico para de verdad construir más armonía social. Está fue la lista que escribimos con Andrés

1. Deja de opinar cuando no te están preguntando

2. Deja de criticar a los demás y pensar que si vivieran como tu serían mejores

3. Si estas recibiendo un consejo no pedido sonríe y cambia de tema

4. No hay claves de liderazgo que sirvan como receta mágica. Tenlo en cuenta y adapta tu estilo a entender lo que los demás necesitan.

5. Escucha más y habla menos

6. No dejes que los demás controlen tu vida. Ni una Empresa, ni una pareja, ¡ni un amigo…nadie! Tu vida es solo tuya

7. No quieras controlarle la vida a nadie.

8. Si tienes una piedra en el zapato solo quítate el zapato y saca la piedra. Deja de culpar al mundo por tu piedra.

9. Si estas en una Empresa que te gusta dale toda tu pasión y empeño.

10. Si tienes una posición de liderazgo cuida la gente.

11. Si no tienes posición de liderazgo…cuida a la gente también

12. Acepta la diferencia

13. Ríe más.

14. Aléjate de lo que te hace daño

15. Ama la vida y dale gracias al Universo por respirar y por todo lo que te da. Bueno, malo, regular. Todo es perfecto para ti.

Facilítale la vida a los demás, no seas el palo en la rueda para nadie. La justicia divina existe y si haces bien se te devolverá bien y…. todo lo contrario. Fin.