Prohibido cangrejear

Después de casi 10 meses del gobierno podemos hacer un análisis más claro de las razones por las cuales Petro ganó las elecciones y el por qué por primera vez tenemos un gobierno de izquierda. El voto no fue un voto por la izquierda o porque los colombianos queramos vivir como en Venezuela o Cuba, fue un voto contra el establecimiento, contra los partidos políticos tradicionales, contra la corrupción.

La popularidad del gobierno de Petro en tan poco tiempo se ha ido al suelo, no solo por la incapacidad de gobernar y cumplir con lo que prometió en campaña, si no porque el pueblo en su mayoría no está de acuerdo con las reformas que quieren implantar a la fuerza comprando congresistas. La oposición debe dejar a un lado los egos y unirse en torno a un objetivo común, conseguir los mejores, más preparados y honestos candidatos y apoyarlos como una sola fuerza.

El cambio prometido no se está dando, Petro está gobernando con los mismos de siempre y con la misma casta política que cambia de bando como cambiar de calzoncillos por puestos y contratos, de estas maniobras son de las que están cansados los colombianos.

Las elecciones regionales de octubre son tal vez las elecciones más importantes de la historia reciente, en ellas se va a definir si queremos seguir con el gobierno actual o si queremos de verdad un cambio real y unos gobernantes probos. Estas elecciones son en últimas un plebiscito a Petro, si su partido termina ganando las principales alcaldías y gobernaciones, tendremos izquierda para rato.

Entendiendo que lo más fácil para todos sería recuperar el poder apoyando a las castas políticas tradicionales en cada región o departamento, sería tambien lo menos conveniente para el futuro de Colombia, estas castas son las que han convertido al país en una compraventa de todo, de avales, de contratos, de puestos, y se han enriquecido a costa del erario público. Es imposible creer que, en cada departamento, en cada región o provincia, no haya personas ajenas a estas mafias políticas que quieran aportar su grano de arena para recuperar el país, invito a todos a buscar a esos personajes.

Cuando utilizo la palabra cangrejear es para advertir que no podemos volver a cometer los errores que ya hemos cometido, apoyar al que sabemos que es corrupto, al que no puede demostrar de donde ha sacado lícitamente los bienes que tiene, los que gastan millonadas de pesos en campañas políticas que saben recuperan pronto a costa de todos los ciudadanos de bien. Para mi es igual de corrupto el que peca por la paga, que el que paga por pecar, si le van a entregar el poder a los corruptos de golpe es mejor dejárselo a los ineptos que lo tienen ahora. Al fin y al cabo, son tan malos gobernantes que seguramente no harán tanto daño.

La suerte está echada, solo falta trabajar en equipo para conseguir y apoyar a los mejores candidatos para recuperar el poder para así lograr que la inversión extranjera nos vuelva a ver como una alternativa viable y podamos seguir el camino de desarrollo económico que llevamos construyendo en décadas de mucho esfuerzo. ¿Si Chile ya lo está logrando, porque nosotros no?