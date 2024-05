Salud de los maestros: Preludio del desastre en la salud de todos

En la práctica, se trataba de un modelo que demostraba que el problema de nuestras EPS no es de calidad del servicio, sino de escasez de recursos. En el caso del régimen especial de los maestros, la unidad de capitación (valor mensual de la afiliación), supera hasta cuatro veces el valor que reciben las EPS hoy día por afiliados regulares. Era un gran negocio y muchos, incluyendo los sindicatos, querían meterle mano a ese gran flujo de recursos.

Las EPS, gústele o no al Gobierno, deben existir, deben administrar recursos y lo más importante: son las llamadas a garantizar la prestación y la calidad de los servicios médicos. Las abuelitas sabiamente dirían... zapatero a tus zapatos.

Lo peor de todo es que el ministro Jaramillo, reconoce que está metiendo a los maestros y a todos los colombianos en una tormenta perfecta. Los audios revelados esta semana, en los que hace gala de un cinismo desbordado, demuestran que no estaban preparados para asumir lo que ellos mismos se inventaron, pero que, además, están dispuestos a todo para esconder las evidentes fallas de ese esperpento estatal.

Es lamentable que la improvisación y el fanatismo estatista del Gobierno ya haya cobrado la vida de varios maestros, pero si algo bueno se puede sacar de este desastre es que se demostró con hechos, no con discursos populistas, que la administración del sistema de salud a través de aseguradoras es la única alternativa. Lo demás es retórica insulsa y muy peligrosa.

Este debería ser un llamado de atención. No podemos permitir que sigan destruyendo el que era un buen sistema de salud a pesar de sus muchas fallas. El camino es resolver sus problemas, no destruirlo. Por ahora, Dios cuide a los maestros y a sus familias, porque el gobierno Petro no está dispuesto a hacerlo.