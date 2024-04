¿Se merece Musk una compensación de 55 mil millones de dólares? En opinión de este columnista no se la merece. Y no se la merece por una serie de consideraciones de fondo:

Pero aparte de esas enormes equivocaciones hay dos aspectos adicionales que preocupan sobre Musk: el primero es la amenaza de que si los accionistas no le entregan los 55.000 millones de dólares en acciones que le permitan volver a tener el 25% de la empresa (hoy tiene el 12%), sus esfuerzos en tecnología de punta, incluyendo la inteligencia artificial, los lleva a otra de sus empresas. Creo que ninguna empresa –y mucho menos sus accionistas– debe permitir que su CEO la amenace. Lo segundo es que Musk pretende defender Tesla exigiéndole al gobierno de Estados Unidos imponer tarifas confiscatorias a todos los vehículos extranjeros. O sea, Musk ya no cree que su empresa salga adelante con base en a la innovación, sino en la protección del papá Estado. En resumen, no solo creo que no le deben reconocer a Musk un centavo, sino que los accionistas deben considerar ponerlo en la calle.