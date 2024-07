Cómo invertir su dinero

+ Oportunidades y riesgos, y Las Recomendades de 2014

Después de seis años de ‘reinado’ de los mercados emergentes, en los que sus monedas eran las ‘duras’ y los commodities mandaban la parada en el mundo, todo parece indicar que 2014 marcará un punto de quiebre de esta tendencia. Por lo menos en materia de inversiones.Los analistas económicos creen que el péndulo está de regreso y, para los próximos doce meses, las acciones de los países que hasta hace poco lucían acosados por la recesión aparecen como la alternativa más recomendada. Al mismo tiempo, el dólar buscará recuperar su liderazgo como la divisa más atractiva, reconquistando el espacio que tradicionalmente había ocupado en las billeteras. ¿Qué recomiendan los expertos en materia de inversiones para este 2014?Las acciones colombianas figuran entre las opciones para quienes buscan la mejor forma de hacer rendir su dinero. La esperanza es que, tras una caída de 12,35% en 2013, este año tendrán un rebote de la mano de una economía que crecerá, según los expertos, 4,57%.La finca raíz también es una alternativa de inversión, apoyada en la seguridad que dan los ladrillos y rebatiendo las frecuentes alertas que se han dado sobre una posible burbuja.Sin embargo, la renta fija (bonos de deuda pública y privada, así como CDT y titularizaciones), tanto dentro como fuera del país, no será una opción para este año, pues sus tasas de interés estarán muy afectadas por las decisiones que tome la Reserva Federal (Fed) en su proceso de desmontar los estímulos fiscales con los que consiguió que Estados Unidos le diera vuelta a la página de la recesión.Estas recomendaciones son el resultado de un sondeo realizado por Dinero entre 15 firmas, que incluyen comisionistas, bancos, fondos de pensiones y entidades de análisis económico, que al unísono para este año están más optimistas con el desempeño económico del país y de socios clave como Estados Unidos.Pese al proceso electoral que se avecina, los expertos no consideran que este factor genere ruido en materia económica y, siguiendo con lo que muestran las encuestas hasta este momento, ven con buenos ojos para el mercado la reelección del presidente Juan Manuel Santos, por la continuidad e implementación efectiva de reformas estructurales, como regalías, infraestructura, regla fiscal y empleo.Frente al proceso de paz no hay un consenso sobre la firma del acuerdo este mismo año, aunque es la idea de la mayoría de los encuestados. En lo que sí hay total acuerdo es en los efectos positivos que tendrá en la confianza inversionista y en el rumbo de sectores como el agro, la infraestructura y el minero-petrolero, que hasta ahora han sido los más afectados por el conflicto. Es más, calculan que la firma de la paz tendrá un impacto de entre 0,6% y 1% en el crecimiento anual del PIB en el mediano plazo.En materia fiscal, 60% vaticina una reforma tributaria este año, pese a las reiteradas negativas del Gobierno. Su argumento es sencillo: se necesita financiar un presupuesto alto para pagar lo prometido en los acuerdos que permitieron levantar los paros de 2013 y se requerirá aún más dinero si se firma el proceso de paz. Además, esto coincide con el desmonte del 4x1.000 y el vencimiento del impuesto al patrimonio que, combinados, le restaría unos $7 billones al presupuesto nacional.Los vientos de cola para los inversionistas este año podrían estar en una caída de los precios de las materias primas; pues carbón, petróleo, café y ferroníquel representaron 70% de las exportaciones de enero a noviembre pasado, al tiempo que el crudo es el que marca la parada en las acciones de las petroleras (Ecopetrol y Pacific), que a su vez son las que más pesan en los índices bursátiles del país.En el plano internacional, las menores inyecciones de liquidez que se prevé hará la Fed este año ya no son la preocupación número uno, pues los analistas consideran que este será un proceso gradual y que el impacto inicial ya fue descontado por los mercados.Pero, aunque los pronósticos son mejores y un poco más claros de los que se tenían hace un año, la principal recomendación para los inversionistas sigue siendo la misma: definir el riesgo que se está dispuesto a tomar, informarse bien sobre el intermediario que le va a ayudar a estirar el ahorro y estar pendiende de cómo van sus inversiones.