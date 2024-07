En los países anglosajones el desempeño de las variables de la economía y de las empresas, macro y micro, se mide por trimestres o quarters. Acabamos de dejar atrás el Q1 de 2013 con resultados que aún están por evaluarse. Estamos entrando ya al Q2, en el cual entran a regir muchas de las disposiciones de la nueva reforma tributaria.



Hay tres factores que pueden medir la incidencia de la reforma. Por un lado, más colombianos, especialmente las clases más pobres, deberán estar pagando más impuestos. Segundo, las tarifas en impuestos son regresivas, no progresivas, por lo que los pobres estarán pagando relativamente más que los “ricos”. Y, por último, el fisco estará recibiendo al mismo tiempo los parafiscales que mueren el 1 de julio y el CREE que nace el 1 de abril con su causación. En este Q2 habrá, por así decirlo, una doble tributación. Hay que evaluar si con la combinación de estos tres factores se estimula el crecimiento económico, que es la meta en general.



Los asalariados deben pagar el IMAN o la retención en la fuente, aquel que sea mayor. El problema es que para calcular el IMAN no se deducen los aportes a salud o pensión, lo que hace que aumente la tarifa de tributación.



Pero este no es el único problema. La dificultad radica en que las tablas del IMAN están mal concebidas y discriminan contra los asalariados que reciben menos de $10 millones mensuales. En el rango de $4 millones a $10 millones, el aumento en las tasas de tributación es neutro; es decir, la pendiente de la curva es de 45 grados. Pero de $10 millones a cincuenta millones de pesos mensuales; es decir, la clase media y media-alta, donde se concentra el consumo, la tasa de tributación crece menos que los ingresos. La firma Estrategias Tributarias* hizo varias simulaciones de las tasas de tributación de asalariados según sus niveles de ingreso, su propensión al ahorro, estén o no pagando préstamos de vivienda, tengan que pagar gastos en salud y tengan o no dependientes.



Los resultados que se obtienen son curiosos. Los contribuyentes que salen perdiendo, es decir pagan más impuestos con la reforma, son aquellos que ahorran y ganan entre $4 y $9 millones mensuales, según como se han hecho las tablas del IMAN. Cuando el salario supera los $9 millones se reduce la tasa efectiva de tributación. El trabajador que menos impuestos paga es aquel que gana entre $10 millones y $50 millones mensuales, tiene préstamo de vivienda, gastos en salud y dependientes, pero no ahorra. Si ahorrase, pagaría más impuestos. En este rango, la curva impositiva se aplana, o sea que a mayor salario se pagan relativamente menos impuestos y el impuesto se hace regresivo. Después de los $50 millones de ingreso mensual, la curva recupera su pendiente y el impuesto se vuelve progresivo.



Al final del Q2 se podrá evaluar el efecto de las nuevas tarifas de impuestos. Si aumenta el recaudo, el público tiene menos ingreso disponible para gastar. Si disminuye el recaudo, más le habría valido al Gobierno no hacer reforma. Lo que es claro es que definitivamente la reforma desestimula el ahorro y con ello la adquisición de vivienda, que es el principal mecanismo de ahorro con que cuentan los colombianos.



El tercer factor que no ayudará en la recuperación en este Q2 es que coincide con el pago de parafiscales, como ICBF y Sena, con el CREE –de nuevo, hay que debitarlo–, que está concebido para compensar la eliminación de estos mismos. La parafiscalidad se paga hasta junio 30 y el CREE arrancó el 1 de abril. Con un mayor pago de impuestos, las empresas tendrán menores utilidades. La combinación de CREE e imporrenta da una tasa de tributación de casi 35%, superior al impuesto de renta de 33% que venía pagándose. Siendo tan importante el crecimiento económico para el gobierno Santos, ¿sí habrá convenido hacer la reforma tributaria?.



