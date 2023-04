Atención | Profes a la U: la convocatoria del Distrito que da créditos condonables para formación de posgrado

Las autoridades de educación de Bogotá lanzaron una nueva versión del programa Profes a la U. Como preámbulo adelantaron una feria presencial en la que las personas interesadas pudieron conocer la oferta y las modificaciones del programa.

Este espacio contó con la participación de las 29 universidades que hacen parte de la alianza con la Secretaría de Educación. También con la asesoría del ICETEX, que se encarga del proceso de financiación de los 100 programas que oferta la convocatoria y que trae 1.500 cupos para maestras y maestros de planta del Distrito.

Como estrategia de lanzamiento, la Secretaría de Educación de Bogotá realizó la feria Profes a la U. - Foto: Secretaría de Educación de Bogotá

Explican que la feria también fue la oportunidad de hablar con docentes que tenían procesos de créditos condenables pendientes, “quienes contaron con la asesoría para culminarlos y resolver todas las inquietudes sobre los programas, líneas de trabajo, horarios, modalidad, requisitos, entre otras cosas”, señalaron desde la entidad.

Ahora, uno de los asistentes al espacio fue el profesor de Ciencias Sociales del colegio de Las Américas en la localidad de Kennedy, Daniel Guaqueta Rodríguez, quien durante la feria comentó su inclinación para postularse a la maestría en Docencia Mediada por TIC de la Universidad San Buenaventura.

“La feria estuvo muy bien organizada, es muy interesante porque podemos tener información precisa directamente de las universidades sobre los programas que quisiera estudiar, y la financiación ofrecida es un apoyo que da la Secretaría a los docentes, que se debe potenciar porque si queremos una educación de calidad tenemos que tener docentes mejor preparados”, afirmó.

La convocatoria de formación posgradual busca beneficiar a 1500 maestros y maestras. - Foto: Secretaría de Educación de Bogotá

Al respecto, la directora de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas de la Secretaría de Educación, Patricia Niño Rodríguez, dijo que “esta nueva oferta llega con una de las inversiones más altas que se ha hecho por la entidad (25 mil millones de pesos) para apoyar el desarrollo profesional y la formación de nuestros maestros y maestras”.

Añadió que, una de las novedades que trae esta convocatoria es el número de universidades, dado que se pasó de trabajar con 16 a 29, y se incluyeron universidades de otros lugares del país. También resaltó la funcionaria que se amplió la cantidad de programas disponibles.

“Este año escuchando las necesidades e interés de las y los docentes ampliamos el portafolio a 100 programas, esto quiere decir que los profes que estén interesados en temas de educación, salud mental, psicologías, ciencias ambientales, derechos humanos, ciencias sociales o nuevas tecnologías van a encontrar el posgrado de su interés”, aseguró.

Profes a la U tiene una oferta de 100 programas de formación en 29 universidades. - Foto: Secretaría de Educación de Bogotá

“El objetivo de esta convocatoria es contribuir a la cualificación integral de maestras, maestros y directivos docentes, dando respuesta a sus necesidades, así como a las expectativas de las instituciones educativas ante los desafíos actuales. Se busca contribuir a la garantía del derecho a la educación integral de niños, niñas y jóvenes que habitan la ciudad”, explica la Secretaría.

Sobre lo valioso de estos espacios, la maestra de Física en el colegio Cundinamarca en Ciudad Bolívar, Yuli Gativa, aseveró que la formación es clave.

“Uno como profe siempre tiene que estar aprendiendo porque uno no puede enseñar algo que no sabe y el mundo se está actualizando todo el tiempo, no nos podemos quedar atrás. Esto es una motivación para los estudiantes también porque desde nuestro rol estudiar nos invita a trabajar nuevas didácticas, explorar el mundo de una manera diferente y esto hace que nuestros ellas y ellos también quieran aprender”, concluyó.

Respecto a los plazos, se anunció que convocatoria se abre este lunes 24 de abril y finaliza el 12 de mayo. También se puede encontrar la información más detallada sobre requisitos y proceso en el portal de la Secretaría de Educación del Distrito.