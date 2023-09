¿Cómo enseñar educación sexual en los colegios? Estos son los consejos de una profesora de Harvard

Puso un ejemplo de la vida real. Isabela, una joven estudiante de Cartagena, quedó embarazada a los 15 años. Decidió retirarse del colegio. Frente a esto, la institución decidió iniciar un programa de educación sexual. Sin embargo, lo único que encontró fue que los maestros enseñaban sobre la abstinencia. No halló nunca nada que pudiera guiarla en su situación.

La experta destacó además que el hecho de que no existan programas en las escuelas no hace que la educación sexual no exista, sino que, por el contrario, la deja en manos de otras fuentes de información, de allí la importancia de crear espacios más adecuados para hablar de estos temas con los jóvenes.