Gustavo Petro propone el grado 12 “para que sea universidad dentro del colegio”: así funcionaría

El candidato presidencial Gustavo Petro propuso este 14 de junio la creación del grado 12 escolar. A la fecha, los estudiantes cursan su bachillerato hasta el grado 11. De igual manera, el aspirante habló de sus planes para fortalecer las universidades, especialmente las que son públicas. “Mi programa de educación superior gratuita es para lograr que toda la juventud pueda entrar a una universidad. Públicas, estoy hablando de la red pública; a la privada le voy a pedir es más calidad”, aseguró Petro al dar cuenta que su proyecto apunta a universidades públicas y no tanto a las privadas. A estas últimas, insistió, les pediría más calidad y les fortalecería sus escenarios de ciencia.

“Más sedes, mayor profesorado. Algunas de estas universidades públicas y gratuitas tienen que desarrollar ciencia e investigación, ser de élite, pero gratuitas. Entonces, las mejores tendrían que ubicarse con una inversión en laboratorios, profesorado de vanguardia, doctorados, etc., que puedan llevar a la universidad hasta las más altas instancias de la calidad. Entonces, si la educación superior es gratuita, me refiero a la pública y de calidad, el país progresa”, agregó Petro durante una entrevista concedida a la emisora Tropicana.

En el marco de la exposición de parte de su programa educativo, Petro señaló que en su gobierno sí existiría el grado 12 y eliminaría los exámenes de admisión que millones de estudiantes tienen que presentar cuando aspiran a entrar a determinado claustro. “Para poder hacer eso, que no haya exámenes de admisión, ¿qué significa? Que toda esa juventud que sale de su 11 o 12, porque yo creo que hay que poner el 12 para que sea ya universidad dentro del colegio, es clave, ya sean créditos de educación superior. Entonces aprovechamos la infraestructura de los colegios existentes, que algunos son buenos y otros hay que mejorarlos”, agregó el candidato al indicar que, de esta manera, se haría la transición entre colegio y universidad y los estudiantes no tendrían que presentar una prueba de admisión en la que, explicó, muchas veces los estudiantes quedan fuera por escasos porcentajes.

Universidad de Cartagena, claustro San Agustín - Foto: Tomado de la página web https://www.unicartagena.edu.co/universidad/historia

“¿Entonces aquí qué es lo que toca si yo quiero que no haya exámenes de admisión? Generar más sedes y contratar más profesores. Eso vale billones. No habría problema si sacó 47,5 y era 48, porque no habría examen de admisión, habría entrada libre por derecho. Pero eso implica billete público para hacer eso y es un pacto de la sociedad. Vamos a educar a toda nuestra juventud, sí. ¿Con qué plata? Tiene que salir de los sectores más poderosos del país”, al responder con un “sí señor”, cuando un integrante de la citada emisora le preguntó si dichos recursos de los “sectores más poderosos del país” los obtendría mediante una reforma tributaria.

En el marco de la entrevista, un integrante de la emisora le preguntó qué garantías ofrece para estudiantes de universidades privadas que, sin ser privilegiados, se ven afectados cuando estudiantes de universidades públicas se van a paro o se movilizan y afectan la movilidad, la infraestructura o los tiempos de estudios de estudiantes que también tienen derechos. “¿Cómo no desamparar la universidad privada?”, se le preguntó.

“Universidad privada hay de dos clases: una universidad privada de élite, muy cara, y una universidad privada de garaje que engaña. Y unos buenos trabajos sociales de universidades privadas relativamente baratas, como el Minuto de Dios, que hace una labor que se extiende porque el Estado no cumple con su función social de hacer crecer la universidad pública. Entonces, como no hay demanda, pues aparece de todo: buenos esfuerzos privados, muy regulares esfuerzos privados. Nosotros buscaríamos elevar el nivel de la educación de la universidad privada a través de institutos de ciencia y tecnología que se creen en la universidad”, respondió.

Foto de referencia sobre trabajo alrededor de la ciencia - Foto: Getty Images

“Desarrollar tecnología, que Colombia no lo hace, significa aplicar la ciencia. Si no estás enseñando ciencia jamás crearás tecnología”, agregó frente a la pregunta realizada. Los colombianos irán a las urnas este 19 de junio y elegirán al próximo presidente de Colombia para un periodo de cuatro años. Los candidatos en contienda son Gustavo Petro y Rodolfo Hernández.