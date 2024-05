Inteligencia artificial y realidad virtual: así se pueden aprovechar para aprender un segundo idioma

El inglés se ha posicionado como el idioma universal, de manera que los no nativos se esfuerzan por aprenderlo. Así, logran entablar conversaciones con personas de otras partes del mundo en un idioma común.

En países como Colombia, por ejemplo, el inglés se enseña desde el colegio, sin embargo, no todas las instituciones cuentan con programas igual de desarrollados para garantizar que sus estudiantes finalicen la etapa escolar siendo completamente bilingües. En consecuencia, a menudo tienen que continuar con su formación en otros centros educativos.

En cuanto a la inteligencia artificial, comentó que está teniendo un papel bastante disruptivo en la educación en general: “Los estudiantes, maestros y editores todavía están tratando de descubrir la mejor manera de integrarla en lo que están haciendo actualmente. Parece que prohibir su uso en la educación no es el camino a seguir, pero los estudiantes necesitan aprender (y que se les enseñe) cómo usarla para apoyar el aprendizaje (en lugar de simplemente proporcionar la respuesta, por ejemplo, un ensayo, a una pregunta) ”.

“Hay varios programas que ahora aprovechan el poder de la inteligencia artificial para la tutoría, proporcionando preguntas guía para apoyar el aprendizaje, en lugar de simplemente proporcionar la respuesta. En este momento, Open AI no es lo suficientemente estable ni confiable como para ser utilizado ‘en bruto’ en exámenes de alto riesgo, por lo que la inteligencia artificial que vemos en evaluaciones de alto riesgo es más restringida y realmente cae bajo el término de ‘aprendizaje automático’, en el que muchos humanos han estado involucrados en el entrenamiento del programa para calificar respuestas habladas y escritas”, agregó el experto.

¿Cómo aprovechar la IA y la RV en el aprendizaje de idiomas?

En esa línea, sostuvo que con la IA “se puede dar una retroalimentación más rica (sin la intervención de un profesor humano)”. A su vez, también ha permitido a los estudiantes “practicar hablar y escribir (con retroalimentación) sin un profesor, lo cual no siempre fue posible en el pasado, cuando el autoestudio básicamente consistía en el aprendizaje de habilidades receptivas (lectura y escucha), gramática y vocabulario”.

“Aunque no abogaría por el uso de la tecnología por el simple hecho de usarla, creo que los profesores necesitan reconocer que es una parte tan importante de la vida de los estudiantes que tiene sentido incorporarla en la enseñanza de idiomas como una forma de involucrar, motivar y mantener relevante el aprendizaje”, apostilló.

La confianza en el aprendizaje de idiomas

1. Asegurarse de que los estudiantes estén trabajando en el nivel adecuado de desafío

“ Si no hay suficiente desafío, permanecerán en el mismo nivel sin avanzar. Demasiado desafío, fracasarán constantemente. Para garantizar que estemos trabajando en el nivel adecuado de desafío, primero debemos ubicar a los estudiantes al comienzo de un programa de aprendizaje, para saber qué funciones del lenguaje son las quedemos enseñar”, explicó Mayor.

2. Establecer objetivos de aprendizaje ‘SMART’

3. Permitir que los estudiantes experimenten el éxito

Según Mayor, los estudiantes (especialmente los adultos) a menudo tienden a decir que no son buenos para aprender inglés. No obstante, menciona que dicha creencia configura una “mentalidad fija” y sugiere que algunas personas nacen con una habilidad natural para aprender idiomas y otras no.