¿Por qué certificar el nivel de inglés?, estos son los beneficios que trae laboralmente

En un mundo cada vez más interconectado, el dominio del inglés se ha establecido como una habilidad esencial para prosperar en diversos ámbitos. Como lengua franca en los negocios, la ciencia, la tecnología y la educación, el inglés facilita la comunicación entre personas de diferentes países y culturas. Obtener una certificación en inglés no solo valida las competencias lingüísticas de un individuo, sino que también abre un abanico de oportunidades a nivel global.

Según datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), se estima que alrededor de 1.200.000 personas en Colombia hablan inglés como segunda lengua, una cifra que representa un porcentaje relativamente bajo de la población total del país , que supera los 50 millones de habitantes. No obstante, este número ha ido en aumento gracias a factores como la globalización, la creciente importancia del inglés en el mercado laboral y el mayor acceso a la educación en inglés.

¿Cómo certificar el inglés?

Los estudiantes avanzados de inglés en Colombia pueden demostrar su fluidez en los niveles B2 a C1 del MCER (Marco Común Europeo de Referencia) a través del Oxford Test of English Advanced , desarrollado por Oxford University Press (OUP) y certificado por la Universidad de Oxford.

Este examen de nivel superior hace parte de los exámenes ya ofertados por OUP, que incluye el Oxford Test of English y el Oxford Test of English for Schools.