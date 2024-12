En fin, se rebelaban contra un sistema que, aseguran los Sussex, fue racista con Meghan, la primera mujer de ascendencia afro en emparentar con los Windsor, y la dejó desprotegida frente a la prensa. Gran Bretaña les parecía invivible, pero ahora surgen indicios de que empiezan a comprender las verdaderas dimensiones de no contar con el poderoso y multimillonario amparo de la casa real .



La rigidez con que posaron William y Catherine de Cambridge, a la derecha, en el bautizo de su sobrino Archie Harrison, en julio de 2019, delató las tensiones en la familia. También posaron: sentada, a la izquierda, la duquesa de Cornualles.

De pie, el príncipe de Gales; Doria Ragland, madre de Meghan; la baronesa Jane Fellowes y Lady Sarah McCorquodale, tías de Harry, hermanas de Diana de Gales.

Cronistas como Emily Andrews, editora de realeza del "Mail on Sunday", aseguran que la pareja da la impresión de no poder desprenderse de lo que dejaron atrás, pues no paran de hacer públicos los mensajes que les envían a las fundaciones benéficas con las que tienen algún vínculo, como para seguir vigentes en la memoria del pueblo británico.

“Todo ello los hace ver irrelevantes”, dijo la editora, quien advirtió cierto oportunismo en sus recientes declaraciones sobre temas de actualidad, como el movimiento Black Lives Matter. A Harry lo criticaron al pedir perdón por la discriminación racial “como si fuera un líder mundial, cuando es el epítome del privilegio blanco”, señaló un analista.