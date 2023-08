Juan Daniel Oviedo insiste en eliminar el pico y placa e implementaría un cobro por congestión en Bogotá

“Nosotros hemos sido claros desde el comienzo que vamos a quitar el pico y placa, pero eso no significa dejar a la ciudad a la deriva. La eliminación del pico y placa es el resultado más eficiente de información, de sistemas de recomendación, de esquemas de carros compartidos, de cobro por congestión, de planes de manejo de tráfico”, dijo Oviedo.

“Bogotá merece ser de 24 horas, las operaciones de cargue y de descargue están generando una congestión en la malla vial troncal que es tremenda , por consiguiente, si avanzamos con los sentidos económicos para que haya Bogotá 24 horas no solo para la rumba, sino también para las operaciones de cargue y descargue, vamos a resolver los problemas de movilidad en un ejercicio de convivencia y de respeto que todos tenemos a las decisiones de movilidad en la cuidad”, sostuvo.

En el debate de SEMANA , Lara fue directo en asegurar que en su administración no va a perseguir a los vehículos particulares, señalando que el objetivo central de modificar el actual pico y placa es volver a la hora valle.

“No vamos a perseguir a los vehículos, no vamos a perseguir a las motos, vamos a cambiar el pico y placa”, sostuvo Lara.

De otro lado, “la movilidad está un caos”, declaró el candidato Diego Molano, al señalar que diariamente se pierden horas en el tráfico. En ese orden de ideas, señaló que mejorar la seguridad es vital para que TransMilenio funcione correctamente. Además, reiteró que el metro no puede ser una cuestión política, sino que es una necesidad en pro de los bogotanos. Por último, dijo que se premiará a los usuarios que cumplan con las normas en el servicio de transporte público.

“Vamos a dar TransMilenio gratis el fin de semana. El que lo hace bien durante la semana, el fin de semana tendrá TransMilenio gratis para premiar a los que lo hacen bien y no a los colados. Con Diego Molano, Bogotá tendrá una movilidad segura”, afirmó.

Sobre el uso del carro particular, Molano afirmó que deberían andar tranquilos, así como los motociclistas y las personas que se transportan en cicla.

También se comprometió a hacer el metro de Bogotá. “Lo necesitamos ya, no es de izquierda, de derecha, es de los bogotanos, nos lo merecemos y no podemos quedar en ese ‘petrochantaje’ del presidente en que Bogotá no tenga metro porque él quiere una obra mucho más larga, una obra que se demoraría muchos años más y 10 billones de pesos más”, aseguró.