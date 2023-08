Diego Molano propuso TransMilenio gratis los fines de semana para los usuarios que hagan buen uso del sistema

“Vamos a dar TransMilenio gratis el fin de semana. El que lo hace bien durante la semana, el fin de semana tendrá TransMilenio gratis para premiar a los que lo hacen bien y no a los colados. Con Diego Molano, Bogotá tendrá una movilidad segura”, afirmó.

Sobre el uso del carro particular, Molano afirmó que deberían andar tranquilos, así como los motociclistas y las personas que se transportan en cicla.

Molano también se comprometió a hacer el metro de Bogotá. “Lo necesitamos ya, no es de izquierda, de derecha, es de los bogotanos, nos lo merecemos y no podemos quedar en ese ‘petrochantaje’ del presidente en que Bogotá no tenga metro porque él quiere una obra mucho más larga, una obra que se demoraría muchos años más y 10 billones de pesos más”, aseguró.