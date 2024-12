Jorge Andrés Alzate Ríos es conocido en Colombia por sus canciones de despecho como Maldita traición o Ya me cansé. Pero lo que pocos saben es que, detrás de estos éxitos musicales, está la historia de un empresario que se ha inspirado en grandes inversionistas para moverse en el mundo de los negocios.

Alzate, como es conocido en la industria musical, nació en Medellín y creció en un hogar humilde acompañado de sus padres, que son misioneros y han dedicado parte de su vida a apoyar comunidades vulnerables del país. Es el mayor de tres hermanos y asegura que “tuvo una niñez hermosa”.

Cuenta que su mamá lo empujó al mundo de la música, a la que no era muy afín, cuando tenía 13 años. Tomó clases de piano, guitarra y otros instrumentos; trasnochaba componiendo, y supo desde ahí que su vida estaba dirigida por la música. Sin embargo, como les pasa a muchos, su familia no estaba de acuerdo en que se dedicara a esta industria. Asegura que estuvo en una serie de orientaciones para poder seleccionar una carrera que, a consideración de sus padres, le permitiera tener un futuro exitoso. De allí, encontró una afinidad con la aviación y se propuso ser piloto.

Comenzó sus estudios, pero los enormes costos de la carrera y las dificultades económicas en el hogar lo llevaron a dejarlos y “buscar nuevos horizontes”, que le permitieran cumplir su sueño de ser tanto aviador como músico.

“En medio de una crisis económica, con unos padres que no me podían ayudar, me dije que tenía que buscar otros horizontes, pues veía que aquí no iba a lograr mis sueños. Pensé en irme a otro país y decidí tomar rumbo a Estados Unidos”, dijo Alzate.

Pero la cosa no fue nada fácil. Trabajó para tener el dinero suficiente para los trámites que tenía que realizar en Bogotá y otro tanto para sobrevivir una vez llegara al país, pero no podía concretar su viaje, pues seis veces le fue negada la visa.

Él no paró de insistir y cuando menos lo pensó le dieron vía libre para viajar, tomó US$100 que su padre le obsequió para el sustento de los primeros días y se marchó. En Estados Unidos, su vida no fue fácil. Luchó con la soledad, con el idioma y hasta con la comida; trabajó en construcción, restaurantes y haciendo aseo a todo tipo de establecimientos, y estuvo algún tiempo como inmigrante ilegal.

Pero nada de eso fue un obstáculo para salir adelante y alcanzar el “sueño americano”. Consiguió un trabajo limpiando aviones, donde logró escalar y terminar sus estudios para ser un piloto oficial. Se casó, obtuvo sus documentos y se ubicó laboralmente.

“Un comerciante increíble”

Como buen colombiano rebuscador y con la necesidad de mantenerse en pie, Alzate alternaba su profesión con los negocios. Durante varios años, el cantautor se dedicó a la compra y venta de vehículos usados en Estados Unidos, logrando ser un “comerciante de carros increíble”, como él mismo se define.

“La gente iba a otros establecimientos, preguntaban por un vehículo y cuando llegaban a mí, no podían creer que yo les ofreciera el mismo a un precio menor. Así me empezaron a buscar, incluso los mismos concesionarios, para que yo les ayudara con el inventario. Iba a las subastas más importantes en Texas a comprar carros, llegaba con camiones llenos de vehículos para mis clientes. Al final me decidí y formalicé mi empresa”, contó.

El negocio era muy bueno. Llegó a tener más de 100 carros a la venta en un día y tener concesionarios en varias ciudades de Estados Unidos. Pero esto no lo habría logrado sin tener una idea de cómo funcionaba el mundo de las empresas y de las inversiones.

Para ello, Alzate dedicó gran parte de su tiempo a conocer el mundo de los multimillonarios de Estados Unidos. Leía libros sobre los movimientos que hacían y cómo lograron construir una fortuna a través de sus negocios. Se inspiró en personajes como Warren Buffett, Bill Gates, entre otros, pero, asegura, el que más lo marcó fue el empresario estadounidense y autor del libro Padre rico, padre pobre, Robert Kiyosaki.

“Me apasionaba la lectura y me interesé por conocer a estos empresarios no solo en los negocios, sino también como personas. Y encontré en varios de ellos la inspiración para hacer dinero no solo por acumular una riqueza, sino también por aportar al mundo”, dijo.

Pero, aunque tenía gran parte de lo que había soñado, no estaba del todo satisfecho. Cuando tomó la decisión de ser piloto, pensó que ese sería el trampolín para ser lo que siempre quiso: músico. Y, claro, lo pensaba desde el punto que le permitiría tener los recursos necesarios para lanzarse a cumplir esa meta.

Retomando la idea y con el impulso de su esposa, regresó a Colombia. Cuenta que fue bastante difícil, que fueron cinco años en los que, además de tener un "no" reiterado en la industria, su capital se fue agotando y la obsesión por ser cantante y compositor lo llevó a perder todo lo construido en Estados Unidos y enfrentó su primera quiebra.

Su familia le recomendó dejar ese sueño e ir tras lo que se había perdido. Sin embargo, su hermano lo impulsó a un último intento y fue ahí cuando Maldita traición lo puso en la movida musical; su anhelo se había cumplido.