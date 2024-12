El astrólogo Ricardo Villalobos, con 35 años de experiencia y asesor de varios medios de comunicación, confirma que entre sus clientes hay muchos empresarios y que, aunque al inicio de la cuarentena su actividad se complicó, pues estaba acostumbrado al contacto personal, poco a poco se fue ajustando la comunicación virtual. "Generalmente, el grueso de las consultas empieza a llegar en noviembre y el pico es enero, pero esta vez no descendió en febrero, sino que siguieron creciendo a medida que avanza el año", explica.

En el país hay una arraigada costumbre de consultar a adivinos y a brujos, y no es solo una práctica de las clases populares, sino que es muy común entre los empresarios, incluso entre los más ricos.

Los astrólogos colombianos no son inmunes a la tendencia global y hoy están atendiendo más consultas que de costumbre. Una de ellas, que lo hace más por hobby que por negocio, pues tiene otra profesión, dice que casi a diario les están llegando nuevos clientes a quienes les lee su carta astral por videoconferencia.

Con la popularización de internet y de las aplicaciones móviles, estas actividades han experimentado un rejuvenecimiento de su clientela, con milenials que no solo están dispuestos a pagar por sus servicios, sino que además se convierten en sus promotores a través de las redes sociales.

Ricardo Villalobos Astrológo /Este experto dice que eventos colectivos, como el actual, no generan las mismas predicciones para todas las personas.

Agrega que las relaciones con sus clientes son de largos años, por eso los considera amigos y cuando habla con ellos lo que hace es darles consejos. "Al principio de la cuarentena había más incertidumbre, recibía muchas llamadas que buscaban la respuesta a una pregunta específica. Por ejemplo, una amiga que tiene un negocio con varios locales me pidió consejo sobre si era adecuado cerrar algunos. Lo analizamos y decidimos que sí. Luego me llamó a decirme, que gracias a eso evitó la quiebra de la empresa", comenta.

Agrega que al mantener siempre la misma base de clientes, el crecimiento ha sido estable (10% anual), pues los nuevos llegan como referidos. Otra de sus actividades son los cursos de astrología y allí si ha sentido el rigor de la crisis, pues como en el resto de la educación hay deserción de estudiantes.

Con respecto a las dudas de quienes no creen en la astrología y se preguntan por qué no predijo la pandemia, Villalobos responde que, si bien esa no es su especialidad, sino la de sus colegas que miran los escenarios mundiales, lo cierto es que al inicio del año se veía que 2020 era como una mesa a la que le falta una pata, porque todos los astros estaban en un solo lugar, lo que es sinónimo de una situación compleja.

Leer también:Así es el primer restaurante 100% automatizado y sin contacto del país

"Eso para cada persona tiene implicaciones distintas. Si bien es un tema colectivo, cada quien lo vive a su manera, con conflictos domésticos o económicos o incluso sin dificultades", asegura, y de todas maneras se atreve a predecir que viene un ciclo sísmico, no en términos geológicos, sino una especie de movimiento de capas tectónicas de las vidas de muchas personas y lo más probable es que dure hasta diciembre.

Con todo lo que está pasando, ¿cuál será entonces el mensaje de los astros?