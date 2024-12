ECONOMÍA MUJER

Arranca el Women Economic Forum en Cartagena

El Women Economic Forum, la cumbre mundial sobre la economía de la mujer, que tradicionalmente se celebra en Nueva Delhi (India), este año tendrá en Cartagena su primera versión en América Latina. Se reunirán más de 800 personas de 12 países entre el primero y el 3 de agosto, para escuchar a cerca de 200 expositores entre los que se encuentran líderes y empresarios de todo el mundo, así como funcionarios gubernamentales. También contará con la presencia de la Premio Nobel de Paz, Rigoberta Menchú. Esta cumbre es dirigida por She Is Foundation, con el apoyo de la organización All Ladies League y el aval de la Embajada de la India en Colombia, en alianza con Wat Partners. Según Nadia Sánchez, quien lidera este encuentro, el Women Economic Forum en nuestra región se convierte en el mejor escenario para el intercambio de mejores prácticas, en términos de políticas de género, y en la discusión de cómo promover un ecosistema inclusivo y transformador. “Es preciso aplicar el enfoque de género para construir una sociedad más inclusiva, segura y sostenible”, agregó Sánchez. Más información del evento en: www.weflatinoamerica.com