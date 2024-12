CONFIDENCIA

Asociación de Especialistas en Urgencias advierten por ocupación de UCI

El presidente de la Asociación Colombiana de Especialistas en Urgencias y Emergencias (ACEM), Fabián Rosas, advirtió en las últimas horas que, pese a que el sistema de información de Bogotá reporta una ocupación de unidades UCI covid del 75% y no covid de 82%, su asociación tiene información de hasta 40 pacientes en la capital que, al no encontrar una UCI disponible, fueron intervenidos para recibir ventilación en camas de la sección de Urgencias. El médico Rosas advirtió que toda la red debe trabajar para tener y gestionar la información completa, incluyendo si hay o no saturación de servicios de urgencias.