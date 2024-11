CONFIDENCIA

Usuarios reportan fallas en la 'app' de Nequi mientras avanza el Black Friday

Nequi, plataforma digital del Grupo Bancolombia que ofrece servicios financieros, habría presentado fallas técnicas en su 'app' durante más de 10 horas, según reportaron usuarios en redes sociales desde la noche del viernes 27 de noviembre, en el marco del inicio del Black Friday. Las fallas fueron similares a las acontecidas con la plataforma durante el pasado Día sin IVA del 21 de noviembre, cuando usuarios manifestaron no poder acceder a la 'app' para realizar sus compras. No obstante, sobre las 8:30 a.m. de este sábado la plataforma publicó en sus redes sociales que los errores ya fueron solucionados y que la aplicación volvió a estar disponible.