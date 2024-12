FINANCIACIÓN

Promigás le apuesta a los bonos

Aprovechando las buenas condiciones de liquidez que existen hoy en los mercados mundiales, la compañía Promigas acaba de aprobar una emisión de bonos en el mercado internacional hasta por US$400 millones. La empresa aclaró que no se trata de nueva deuda, sino de reemplazar la que tiene actualmente. Esto sin duda le podría generar mejores condiciones de financiación en momentos en que a nivel global las tasas de interés han venido en picada. La emisión se llevará a cabo bajo la Regla 144A y la Regulación S de la Ley Federal de Valores de 1933 de Estados Unidos (U.S. Securities Act of 1993), en conjunto con su filial Gases del Pacífico S.A.C., que actuará como co-emisor, dijo la compañía. Además, "le permitirá a Promigas acceder al mercado de capitales internacional diversificando sus fuentes de fondeo", aseguró la empresa en un comunicado.