La evacuación de la zona restringida para los turistas será "la más importante jamás realizada en la región", declaró a la cadena ABC el ministro de Transportes de Nueva Gales del Sur, Andrew Constance. Miles de personas comenzaron a salir del área afectada y este jueves se veía una larga fila de automóviles en la carretera que conduce a Sídney.

Fuego sin control

El subdirector del servicio de bomberos del estado, Rob Rogers, agregó que los bomberos no son capaces de apagar ni controlar los incendios activos. "Hay tantos incendios en esta zona que no podemos contenerlos", declaró a ABC. "Tenemos que asegurarnos de que no quede nadie en su camino".