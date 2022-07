“Dos vacunas no son suficientes contra la variante Ómicron”: Carlos Álvarez

SEMANA: Estamos enfrentando picos respiratorios, entonces el tapabocas es mejor seguir usándolo, ¿es así?

CARLOS ÁLVAREZ: Sí, definitivamente tenemos que seguir utilizándolo en momentos en los cuales haya crecimiento de la circulación de los virus respiratorios, incluyendo el coronavirus. Es importante resaltar que es evidente que el tapabocas funciona para evitar contagios y ha mostrado que es una medida efectiva y complementaria a la vacunación.

SEMANA: ¿Pero solo en sitios cerrados?

C.A.: En los espacios cerrados es donde estamos cerca a personas con las que no estamos habitualmente, así que es posible un contagio. Este es un tema de sentido común, hemos aprendido en el transcurso de la vida que cuando nos exponemos al sol, lo hacemos con bloqueador porque sabemos que nos puede producir cáncer de piel si no nos protegemos.Sabemos en Colombia que hay dos picos respiratorios porque hay aumentos de transmisión de virus. Por eso el tapabocas es una medida efectiva para evitar enfermedades.

SEMANA: Se ve a la gente sin tapabocas en sitios cerrados y como que olvidaron los autocuidados…

C.A.: Sí, específicamente en este momento, porque no se nos puede olvidar que estamos en un quinto pico epidémico; es decir, hay mayor transmisión del virus. Hace cuatro semanas estábamos hablando que de 100 personas con sospecha de covid-19, solamente salían cinco o diez positivos. En este momento, 25 o 30 tienen el virus, es decir, hay mayor circulación de la enfermedad y por eso es importante tomar las medidas de prevención. Hago un llamado a completar los esquemas de vacunación.

SEMANA: Muchos colombianos creen que la pandemia ya terminó…

C.A.: Sí, hay personas que están pensando que se acabó la emergencia sanitaria porque ya se terminó la enfermedad y eso no es cierto. La emergencia era algo administrativo y se lograron los objetivos que se querían, pero desde el punto de vista epidemiológico, estamos en un quinto pico que, gracias a esos esfuerzos que se han hecho y a la cobertura vacunación, no tiene el impacto de otros que hemos pasado. Sin embargo, no significa que no tengamos un incremento de casos; hay una proporción menor, pero aún tenemos un impacto en hospitalizaciones y muertes. Biológicamente, los virus logran mutar, sabemos que dos vacunas no son suficientes para lograr protegerse contra la variante ómicron y por eso nos toca poner más dosis, sobre todo a las personas que tienen más de 50 años y otras condiciones clínicas de riesgo que ya conocemos.

SEMANA: ¿Hay posibilidades de que la vacuna contra el coronavirus se convierta en un esquema anual?

C.A.: Sí, es posible que se empiece a convertir en un esquema dentro de un plan ampliado de inmunizaciones; lo que no sabemos en este momento es con qué frecuencia tiene que vacunarse porque es algo que hemos venido aprendiendo en los últimos dos o tres años. El virus ha ido mutando y eso hace que la velocidad en que aparecen estas mutaciones cambie la frecuencia determinada de cada seis meses o cada año. En este momento estamos viendo que después de seis meses empieza a perderse esa protección para el contagio especialmente; es decir, yo me vacuno y a los seis meses ya puedo volverme a contagiar.

SEMANA: ¿Las subvariantes podrían evitar la efectividad de la vacuna?

C.A.: Sí, desde el primer semestre de 2022 está predominando la circulación de la variante ómicron, lo que pasa es que no es una sola, sino a su vez tiene como unos gemelos que son muy cercanos entre ellos. Estas variantes, que son las causantes de este pico epidémico, tienen una característica, y es que las subvariantes logran evadir parcialmente la respuesta inmune que se generó, es decir, las defensas contra las vacunas y contra la infección natural.

SEMANA: ¿Una persona cómo puede diferenciar un resfriado de un contagio por coronavirus?

C.A.: No es posible diferenciarlo, incluso los médicos no podemos hacerlo. Es verdad que está circulando el virus del coronavirus, pero también otros respiratorios, como la influenza. Sin embargo, le hago una connotación importante, cuando yo uso tapabocas o me aíslo, también estoy evitando que la gente que está alrededor mío se infecte con esos otros virus. Es importante que nos hagamos la prueba para identificar si son otros virus o si tengo covid-19, un llamado a que las personas se hagan la prueba.

SEMANA: Después de la emergencia y las medidas ya definitivamente cada ciudadano debe cuidarse, ¿es así?

C.A.: De acuerdo, y un punto importante: no se nos debe olvidar lo que hemos pasado, una persona que tenga síntomas gripales y esté en una oficina o reunión social puede tener covid-19 y la evolución de la enfermedad es diferente en cada persona, debemos cuidarnos.