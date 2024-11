Salomón Kalmanovitz: Las cajas han sido buenas como EPS y en algunos servicios, pero no requieren del 4 por ciento de la nómina de los negocios del país. Creo que las cesantías deben ser reemplazadas por un seguro contra el desempleo, financiado básicamente del Presupuesto General de la Nación. De esta manera tendríamos un sistema que asegura mejor el posible desempleo del trabajador, que favorece el empleo formal, que es más justo y más humano que el actual. También aumentarían la productividad y la riqueza, gracias a la expansión del sector formal.

SEMANA: Eso implicaría una gran y radical transformación en términos laborales. ¿Cómo debería ser esa reforma a los parafiscales?

S.K.: Creo que hay que cambiar el chip de los parafiscales: se deben acabar y ser reemplazados por impuestos a la renta y al patrimonio de los más ricos, y reducir los aportes de trabajadores y empresarios para tener un sistema más justo, que favorezca el empleo. El Grupo Aval y los dueños de las empresas en general, por ejemplo, deberían ser gravados al 80 por ciento de sus utilidades que superen cierto umbral para financiar la salud, la pensión y las cajas de compensación. Estas deben responder por cada peso que se les gire, para que sea invertido en beneficio de los trabajadores y no en los ejecutivos de las empresas. Un salvavidas para el festivalComenzó 2020 y en el mundo de las tablas cundía la gran incertidumbre sobre si se llevaría a cabo el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, tradicionalmente realizado cada dos años en Semana Santa. Los problemas administrativos, las deudas y el hecho de no haber anunciado las fechas ni la venta de abonos y boletería hacían pensar lo peor. Sin embargo el jueves, en una rueda de prensa, la ministra de Cultura, Carmen Inés Vásquez, acabó con los rumores al anunciar que la edición XVII del Festival se llevará a cabo del 19 de junio al 5 de julio. Dijo que el Gobierno nacional no dejará morir el evento, considerado patrimonio del país; y que desde el año pasado conformó un comité asesor liderado por Lía Heenan, socia de Crowe GCA, y Ricardo Leyva, fundador de Sístole, para “construir un modelo de negocio sostenible, estable, responsable e incluyente, que se expanda y crezca, en sintonía con la disponibilidad de recursos”. Frente a la crisis económica por la que atraviesa el Festival, Vásquez reveló que el Banco de Bogotá otorgó un crédito para pagarles a los acreedores. Con estas medidas este patrimonio cultural, que ha atravesado una crisis durante la última década, podría salvarse.

Las cifras de líderes