La senadora Paloma Valencia, reelecta para el periodo 2022-2026, reunió a cinco representantes a la Cámara que se quemaron en las pasadas elecciones y causaron sorpresa, pues su trabajo ha sido calificado como impecable y nadie tenía en sus cuentas que quedarían por fuera del Legislativo.

Se trata de César Lorduy (Cambio Radical), Mauricio Toro (Verde), Juan Fernando Reyes (Liberal), José Daniel López (Cambio Radical) y Gabriel Santos (Centro Democrático).

Aunque se encuentran en orillas ideológicas diferentes, el trabajo de estos legisladores ha sido reconocido por sus propios compañeros, quienes no entienden las ironías de la política, ya que salen unos buenos y llegarán algunos que no saben ni cuántos departamentos tiene el país. En la foto faltaron muchos más, y a cuatro meses de dejar sus labores sienten guayabo por no haber triunfado en las urnas.