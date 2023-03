“Los médicos cubanos viven una esclavitud moderna”, dice Annette Taddeo, senadora colombo-estadounidense en respuesta a declaraciones de Francia Márquez

SEMANA: ¿Qué opina sobre las declaraciones de Francia Márquez?

ANNETTE TADDEO: Es increíble escuchar esas declaraciones sabiendo que el pueblo de Cuba no ha tenido la oportunidad de escoger y hacer elecciones libres. Ni siquiera permiten la existencia de partidos políticos. Me preocupó muchísimo escuchar esas declaraciones de la vicepresidenta de un país como Colombia. En ese cargo no solamente se está representando a sí misma, sino a toda una comunidad.Y así como ella representa a Colombia como vicepresidenta, también nos representa a nosotros los colombianos en los Estados Unidos.

SEMANA: ¿La vicepresidenta está haciendo quedar mal a Colombia?

A.T.: Bueno, pues uno tiene que estar bien enterado de las situaciones reales en el mundo, y la situación real en Cuba es bien preocupante. Los médicos cubanos viven una esclavitud moderna. A ellos no les pagan lo que es, el Gobierno les quita el 80 por ciento de sus ganancias y los separan de sus hijos. Es una situación bien bien difícil. Así que es increíble que ella piense que sea algo maravilloso el tema de los médicos en Cuba.

Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, dijo hace unos días que en Cuba no hay una dictadura, pero en Colombia sí. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

SEMANA: Además, la vicepresidenta dice que Cuba no es una dictadura, pero Colombia sí…

A.T.: Si en Colombia existiera una dictadura, ella no hubiera salido electa. Colombia tiene una de las democracias más admirables de toda la región, y como la democracia consiste en tener partidos políticos con diferentes ideologías, algo que no es permitido en Cuba, pues en Colombia sí hay esa libertad. El hecho de poder salir a las calles y criticar al Gobierno o a los electos es democracia, eso es impensable en Cuba. Está claro que uno no puede ser cómplice de esa esclavitud moderna.

SEMANA: Muestra de esas libertades es esta entrevista…

A.T.: Claro, una de las cosas que se debe entender de la política es que pueden existir diferencias en lo que uno piensa, pero también hay que respetar. Cuba no tiene elecciones, no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión, nadie es libre, así que no entiendo de qué habla Francia Márquez y más sin conocer el tema de los médicos.

SEMANA: ¿Cuba usa a los médicos como mercancía, como un intercambio de favores?

A.T.: El Gobierno de Cuba se queda con el 80 por ciento del dinero que pagan por el personal de salud cubano. Muchos de estos tienen que dejar de ver a sus familias y dejarlo todo atrás por decisión de la dictadura. Envían médicos por todas partes del mundo porque así reciben millones de dólares. Eso quiere decir que el Gobierno cubano usa a su pueblo, pero lo mantiene en la miseria. Francia Márquez debería hablar con los médicos cubanos para que sepa todo lo que han sufrido.

El Gobierno de Cuba se queda con el 80 por ciento del dinero que pagan por el personal de salud cubano, dice Annette Taddeo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

SEMANA: ¿Cómo recibe Estados Unidos estas declaraciones de Francia Márquez?

A.T.: Para ella y para Cuba, todo es culpa de Estados Unidos. Pero no entiendo qué tiene que ver Estados Unidos con que se condene a un rapero por cantar una canción contra la dictadura, tampoco sé qué relación existe ante la falta de democracia y que la gente no puede pensar diferente. Nada de eso, es una excusa del régimen para mantener al pueblo engañado. Cuba tiene relaciones comerciales con muchos países en el mundo, lo que significa que fracasó su modelo socialista. En Cuba no hay derechos humanos, no hay democracia, no hay libertad, y en Colombia sí existe todo eso, gracias a Dios.