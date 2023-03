Jaime Bayly estalla contra la vicepresidenta Francia Márquez: “Su ignorancia es vergonzosa”

No paran las repercusiones en el mundo por cuenta de las palabras de la vicepresidenta Francia Márquez, quien durante una entrevista con la directora de SEMANA, Vicky Dávila, alabó el sistema de salud cubano y no se atrevió a reconocer que en la isla hay una dictadura.

Francia Márquez ha dicho en voz alta que Colombia debe seguir el modelo cubano de salud. Sus declaraciones generaron revuelo.

“Mientras otros países envían tropas y armas a muchas naciones, Cuba envía médicos y eso no lo pueden ocultar. Un país bloqueado por más de 60 años envía médicos a otras naciones”, dijo la vicepresidenta durante la entrevista.

Durante el diálogo, Vicky Dávila, le preguntó si Cuba era una dictadura. Y Márquez, se negó a contestar en ese sentido, solo apuntó a decir: “¿Pero por qué? O sea, ha sido una dictadura bloqueada, dictadura como usted dice, pero no envía armas. Envía médicos. ¿Eso no es de admirar?”.

Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Estas declaraciones provocaron la indignación del reconocido periodista peruano Jaime Bayly, quien no dudó en estallar contra la vicepresidenta y calificarla de “ignorante”.

“Es increíble que sea tan ignorante y tan sinvergüenza, decir que en Cuba no hay una dictadura y que en Cuba todo lo malo que ha ocurrido es por culpa de Estados Unidos. Esta señora es muy ignorante y es una abierta desembozada simpatizante del comunismo”, dijo con dureza el comunicador en su programa Mega TV, que se transmite en varios países de la región.

Bayly explicó que, según él, “nadie es libre en Cuba” y aseguró que ese modelo “es un fracaso absoluto”.

“Es una dictadura política, económica, moral, de toda índole y está en pie y sobrevive a mano de hierro hace 64 años y es un fracaso absoluto, todos los jóvenes cubanos se van. Esta señora defiende el modelo cubano y es vicepresidenta de Colombia y tiene la ignorancia y la desfachatez de decir que en Colombia ha habido peores dictaduras”, apuntó el periodista.

Algunos consideran que en Cuba lo que hay es una dictadura - Foto: Getty Images

En su intervención, en la que presentó apartes de la entrevista de Márquez con SEMANA, Bayly contradijo lo dicho por la vicepresidenta y explicó que en Colombia, desde que cayó Rojas Pinilla, hace más de siete décadas, Colombia no tiene una dictadura.

Y luego lanzó, nuevamente, un sablazo para la vicepresidenta: “Su ignorancia es vergonzosa y su defensa del modelo comunista cubano es todavía más vergonzosa”.

Nicolás Petro

Esta se convierte en la segunda arremetida de Bayly contra miembros del Gobierno en menos de una semana, pues el pasado lunes se refirió al escándalo de Nicolás Petro y los dineros de dudosa procedencia que habría recibido, tal como lo denunció su expareja Day Vásquez.

Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, ha estado en el ojo del huracán por denuncias que lo relacionan con actos fraudulentos. - Foto: Facebook / Redes sociales: Nicolás Petro Burgos

Para Bayly, Nicolás Petro “es un bandido y un ladronzuelo, pero no solo porque se crio con su mamá”. Así mismo, dijo lo siguiente sobre el jefe de Estado: “Nos está contando cuentos para tener compasión con lo que ha hecho su hijo y a mí no me parece”.

En la emisión de su programa, el peruano también habló sobre lo dicho por el presidente Petro, respecto a que no había criado a su hijo Nicolás Petro. “Se han pasado años llamándome guerrillero por mi militancia en el M-19, pues bien, esa militancia me impedía hacer lo de cualquier persona. No usaba mi nombre, ni mi cédula, aun amando, no podía conformar pareja, no podía criar a menos de exponer la vida de quienes amaba”, indicó el mandatario en un trino, tras la polémica que se desató frente a la crianza de Nicolás Petro.

Sobre ello, Bayly dijo en su programa que no le parecía que el jefe de Estado colombiano se limpiara las manos y de manera indirecta responsabilizara a la madre de la crianza de su hijo.

“A mí me parece que es una explicación indelicada con la mamá e insatisfactoria… Tendría que amonestar al hijo y no a la mamá. (...) Dice que se fue por los caminos de la clandestinidad, como si fuera un poeta, un peregrino. No, eran los caminos de la violencia, de la sangre derramada de la gente inocente, que ellos secuestraban, torturaban y mataban”, consideró el periodista peruano.