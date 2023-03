Fiscalía y Procuraduría hacen fuertes críticas a la ley de sometimiento del Gobierno por beneficios que daría a narcotraficantes

El proyecto de ley de sometimiento para desmantelar las bandas criminales en el país en medio de la ‘paz total’ generó un gran revuelo por la permisividad que le daría a los narcotraficantes y la falta de garantías para las víctimas. El articulado ya fue presentado con mensaje de urgencia al Congreso.

Desde la Fiscalía y la Procuraduría, la cabeza de ambos entes de justicia y control, se mostraron en contra de la iniciativa. Por un lado, la máxima alerta que hizo el fiscal general Francisco Barbosa es que los narcotraficantes podrían tener beneficios, indultos y no pagar un día de cárcel. “Yo he sido muy claro, una cosa es el sometimiento a la justicia y otra cosa la justicia transicional”, aseguró Barbosa.

Por su parte, la procuradora Margarita Cabello también hizo fuertes reparos, entre ellos, que el proyecto tendría varios ‘micos’. Cabello tampoco estaría de acuerdo con lo que planteó el Gobierno. Una de las máximas alertas de la procuradora es que se restringiría la extradición.

El fiscal general Francisco Barbosa hizo varios reparos a la ley de sometimiento. - Foto: Fiscalia General de la Nacion

“Debe haber algunas limitaciones normativas para que estos grupos criminales se entreguen y puedan acceder a esas penas máximas de ocho años”, solicitó la procuradora.

Uno de los reparos que han hecho ambos funcionarios es que la reforma no se tramite con mensaje de urgencia, como fue presentado al Congreso por el Gobierno. Consideran que no se podría llevar a cabo una discusión a fondo, tratándose de un tema tan sensible.

“Le pido al Gobierno, en el marco de la democracia, que reconsidere la posibilidad de enviar mensajes de urgencia para no convertirlos debates en algo rápido, porque este país requiere deliberación y debate. Yo he pedido que se respeten los espacios. El país necesita claridad, no rapidez”, pidió Barbosa.

El fiscal general Francisco Barbosa hizo los reparos junto al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. - Foto: Cambio Radical

Otra de las críticas que hizo el fiscal Francisco Barbosa es que, por ejemplo, considera que las víctimas no serían reparadas. “¿Hombre, le estamos diciendo a cientos de colombianos que le han vulnerado todos los derechos que los van a meter en una bolsa colectiva? Es mejor hacer reparaciones individuales”, haciendo referencia a las “reparaciones colectivas” que se plantean en la iniciativa.

El fiscal Barbosa reclamó porque no se tuvieron en cuenta sus observaciones y por eso anunció que se opondrá a la iniciativa en el Congreso. Llamó la atención porque se modificaron los ‘topes’ que permitiría que los narcotraficantes que se sometan puedan conservar parte del dinero que hicieron en la ilegalidad.

“Yo vuelvo y repito: que hayan puesto en el artículo que esos bienes son susceptibles de ir a las víctimas, me parece que no garantiza nada, es una redacción difícil, farragosa, complicada, que no se entiende. Considero que es importante que revisen lo que está en el Código de Extinción de Dominio”, reclamó Barbosa.

La procuradora Margarita Cabello alertó de varios 'micos' en el proyecto. Bogota abril 19 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Por su parte, la procuradora Margarita Cabello también se mostró en contra de los tiempos y pidió que el debate se dé con calma. “Es importante que haya una explicación previa antes de realizar un proyecto de Ley en donde se explique con estadísticas por qué este proyecto protege más a los victimarios que a las víctimas”, solicitó la funcionaria.

La procuradora Cabello también se mostró en contra del principio de oportunidad. “A quienes realicen actividades delictivas como concierto para delinquir, ejemplo con fines de masacres, narcotráfico, asesinato de líderes sociales y nos preocupa que ese principio de oportunidad sea tan lapso y tan débil”, dijo.

Desde la oposición también se han mostrado en contra de la iniciativa. El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, líder de Cambio Radical, estuvo junto al fiscal haciendo varias críticas. “Se abre la puerta para un descomunal proceso de impunidad a muy graves delincuentes”, sentenció Vargas Lleras.