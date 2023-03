La dura respuesta del senador Marco Rubio a vicepresidenta Francia Márquez: “las ‘brigadas médicas’ de Cuba son un esquema de trata de personas”

El senador de los Estados Unidos Marco Rubio respondió este martes con indignación a las palabras de la vicepresidenta Francia Márquez, quien alabó el sistema de salud cubano y no se atrevió a reconocer que en la isla hay una dictadura

Francia Márquez ha dicho en voz alta que Colombia debe seguir el modelo cubano de salud. Sus declaraciones, hechas en un evento cultural en la isla, generaron revuelo en su momento. Pero la vicepresidenta, en diálogo con SEMANA, dijo que “fueron sacadas de contexto”.

- Foto: Getty Images

La alta funcionaria contó que ella estaba en un diálogo hablando, tras visitar la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba, donde hay alrededor de mil jóvenes colombianos estudiando. Destacó que hacer una carrera de medicina es muy costoso y que solo pueden hacerlo “los que tienen posibilidades, pero la gente más humilde no logra estudiar”.

La vicepresidenta se encontró allá con jóvenes colombianos que, “por supuesto, están pasando situaciones difíciles por el tema de la alimentación en Cuba, pero con sus sueños, llorando y diciendo: ‘Vicepresidenta, aquí estamos, queremos ser los mejores para volver a nuestro país y contribuir en la salud’. En ese contexto, y reconociendo… Pueden decir lo que quieran, pero no pueden tapar el sol con un dedo. Mientras otros países envían tropas y armas a muchas naciones, Cuba envía médicos y eso no lo pueden ocultar. Un país bloqueado por más de 60 años envía médicos a otras naciones”, dijo.

La directora de SEMANA, Vicky Dávila, le preguntó si Cuba era una dictadura. Y la vicepresidenta, Francia Márquez, se negó a contestar en ese sentido y solo apuntó a decir: “¿Pero por qué? O sea, ha sido una dictadura bloqueada, dictadura como usted dice, pero no envía armas. Envía médicos. ¿Eso no es de admirar?”.

Senador Marco Rubio - Foto: Getty Images

Estas palabras no cayeron bien en el senador Rubio, quien ha sido un férreo crítico del régimen cubano.

“Las ‘brigadas médicas’ son un esquema de trata de personas y un ingreso financiero para el régimen”, apuntó el congresista estadounidense.

Rubio agregó que los habitantes de la isla han vivido “por más de seis décadas bajo una dictadura que no permite elecciones libres y justas”.

Y luego soltó una dura acusación: “tiene más de mil presos políticos, incluyendo varios afrocubanos”.

Responsabilidad de Estados Unidos

Márquez insistió: “Dictadura o no, como usted lo quiera llamar”. ¿Para usted es dictadura Cuba o no?, insistió la periodista. “Usted ha puesto el calificativo, yo no lo pongo así. Yo no lo pongo así... Yo respeto la autonomía de cada pueblo y la soberanía de cada pueblo. Cada pueblo decide cómo se organiza políticamente”.

La vicepresidenta culpó a Estados Unidos por la situación en Cuba - Foto: Getty Images

La vicepresidenta aseguró que la responsabilidad de lo que se vive en la isla es de los Estados Unidos. “No ha podido decidir porque ha estado bloqueado, ha estado bloqueado por potencias”, agregó. “Por Estados Unidos ha estado bloqueado”, enfatizó.

La directora de SEMANA le preguntó: “¿Usted sabe cuánto se quedó Fidel Castro?, eso es una dictadura”. Y ella contestó así: “¿Aquí no la hemos tenido, Vicky?”, agregó que a pesar de que en el país hay elecciones: “Con resultados donde la inequidad y la desigualdad es la más grande del mundo... la dictadura y la democracia de un país no se mide solo por lo electoral”.

Para ella, decir si hay una dictadura, “no se mide solo por lo electoral, se mide por las transformaciones sociales, se mide por la garantía de los derechos a la sociedad”. Y enfatizó nuevamente en lo que dijo en Cuba: “Yo dije que lo admiro, yo lo dije. Admiro el sistema de salud, que apoyó profesionalizar, bloqueo y todo, a miles de ciudadanos, incluyendo colombianos. Porque más de mil se han formado allá y aquí no han tenido la oportunidad, en nuestra nación y en nuestro país. Sí la han tenido en otra nación bloqueada o dictadura, como usted dice”.