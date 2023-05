“Los perros son lo que sus dueños hacen de ellos”, dice Mark Lee sobre los ataques de perros pitbull en Colombia

Mark Lee, experto en comportamiento animal, habla sobre lo ocurrido en Santander, donde perros pitbull atacaron a menores de edad. Pide no estigmatizar la raza y señala a los propietarios por irresponsables.

SEMANA: ¿La culpa de los malos comportamientos de los pitbulls es de los perros o de los humanos?

MARK LEE: Yo no soy partidario de la estigmatización de estas razas. He podido tener contacto con animales que están incluidos en esta lista de potencialmente peligrosos y lo que nos encontramos son animales que son dados al trabajo, metas y retos. El esfuerzo que hace el perro por generar un desempeño y una atención de su tenedor hace que muchas veces las consecuencias no sean buenas, pero eso sí es responsabilidad de su tenedor. Somos nosotros los que lideramos, educamos y generamos los hábitos con los que los perros desarrollan el día a día de su vida. No creo que el camino sea el creer que todos los perros de estas razas van a generar un impacto negativo.

SEMANA: ¿Cualquier perro que no haya sido bien socializado podría agredir?

M.L.: Claro que sí. Nos estamos enterando de dos casos que están involucrando a la raza pitbull y tiene que haber alguna consecuencia con el propietario de estos perros que no pueden estar sueltos a la deriva y con el riesgo de hacer daño, pero hay muchos otros accidentes que pasan todos los días y no nos enteramos.

SEMANA: Con estos perros hay maltrato, los usan para peleas y otro tipo de cosas...

M.L.: Todo debería estar concentrado en quiénes son los tenedores, a qué se dedican y por qué la tenencia de estas razas. En algunos sectores del país vemos que las razas están siendo mal utilizadas. El comienzo debe ser por la denuncia, el apoyo de las autoridades y la legalidad de las mascotas tienen que ir de la mano con una tenencia responsable. Estoy seguro de que muchos vecinos que estaban en sectores aledaños a estos perros, en los casos que ocurrieron en Santander, hubieran podido colaborar, alertar a las autoridades y, de pronto, a través de los llamados de atención, minimizar este riesgo.

SEMANA: ¿Cuáles son los síntomas de agresividad en un perro que las personas pueden percibir para alertar?

M.L.: Cuando vemos este tipo de razas que son tan territoriales y que son sobreprotectores con sus zonas donde viven, inclusive con sus amos, la primera señal de alerta es si estamos o no autorizados para acercarnos o para estar en una zona donde ellos están cuidando y protegiendo la intimidad del lugar. Ahora, si son perros que pueden entrar y salir de manera deliberada de un predio y poner en riesgo a las personas que deambulan en este sector, las autoridades deben intervenir. Tenemos la responsabilidad de tener a nuestros perros bien resguardados para que las personas que transitan en lugares aledaños no vayan a correr ningún riesgo. Además, un poquito de sentido común para saber si corremos riesgos o no, pero esas señales de alerta, de agresividad, de territorialidad, están prácticamente avisadas por la naturaleza.

Luis Fernando Velasco pidió una campaña para educar a dueños de pitbull. - Foto: SEMANA, Getty

SEMANA: ¿El pitbull es un perro asesino?

M.L.: No, los perros pitbull no son perros asesinos. Si seguimos estigmatizándolos vamos a generar discriminación y violencia. Vamos a hacer que las personas que conviven en la copropiedad con tenedores de estas mascotas sufran de discriminación y violencia que los lleve a que sus perros sean maltratados, y eso no está bien. Los perros son lo que sus dueños hacen de ellos y conozco cientos de animales de estas razas con los que la socialización es impecable. Esta responsabilidad les acarrea a la educación y formación de estos animales de compañía que desde su nacimiento y de una manera natural son amorosos, entregados a sus amos.

SEMANA: Hay un crecimiento de adquisición de mascotas, pero muchas personas no se informan de las características de las razas. ¿Esto es un problema?

M.L.: Eso forma parte de las asesorías que todos debemos tener cuando vamos a tomar decisiones importantes en la vida. Y eso es lo que les digo a las personas que acuden a mí: no tomen la decisión únicamente por el color de piel, por el pelo y porque les gusta que a veces vienen con los ojos azules. Esa no es la manera como se escoge un acompañante de vida para 15 años, hay otros factores muy importantes para decidir que involucran decisiones de familia y que no se puede volver netamente una circunstancia de moda. Así como tampoco estoy de acuerdo en los que van y gastan un montón de plata en razas híbridas y lo único que están haciendo es comprando un criollito muy bonito, pero que les costó un mundo de plata.

Los perros de raza pitbull siempre han sido apuntados como violentos. - Foto: Alcaldía Bucaramanga

SEMANA: Hace unos días vimos un perro atacando a un gato. ¿Cómo parar estos ataques en el momento?

M.L.: Es muy diferente ver a un perro queriendo atacar a un gato que a un perro peleando con otro perro. Entonces, dividiendo esto en dos con el tema de lo que pasó con el gato, pasó porque el pitbull estaba suelto y es responsabilidad del propietario. Es muy difícil actuar en ese momento porque el perro coge al gato y con un solo tirón al cuello lo mata, el resto se le vuelve juego. Cuando está peleando con otro perro hay dos técnicas rápidas para soltarlos. Una es a través del ahogamiento, por segundos, con una correa rápidamente se le aprieta la nuca al perro que está mordiendo, al punto donde el ahogamiento lo obliga a abrir y rápidamente hay que retirarlo. Y la segunda técnica es levantándolo de las patas de atrás, que lo que hace es obligarlo a abrir porque la tracción de los perros está en las patas traseras. Si usted levanta esas patas, pues el perro pierde la tracción, pierde el equilibrio y le toca soltar. Ahora, la mejor recomendación es andar con collar y correa en espacios comunes. La libertad de los perros en los parques no está directamente relacionada con la felicidad.