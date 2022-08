Perros de raza pitbull aterrorizan a residentes de un barrio en Miami, Florida

Estas personas viven en el vecindario Buena Vista de Miami y aseguran que cuando ven dos pitbulls en particular, no muy lejos están los cuerpos sin vida de sus gatos.

Los dueños de mascotas en un vecindario del condado de Miami-Dade dicen que han estado lidiando con perros peligrosos en las últimas semanas. Se estima que entre 15 y 20 gatos, si no más, han sido asesinados o desaparecidos.

Estas personas viven en el vecindario Buena Vista de Miami, cerca de la calle 47 del noreste y aseguran que cuando ven dos pitbulls en particular, no muy lejos están los cuerpos sin vida de sus queridos gatos.

“Simplemente deambulan básicamente cazando gatos del vecindario. Estos perros no buscan comida, están cazando a los gatos y comiéndose los cuerpos”, dijo el residente Nuno Felisperto.

Por otro lado, Ellen Rusconi le dijo a Local 10 News que su gato ‘Handsome’ fue una de las víctimas de los perros. Dijo que lo mataron este martes por la mañana.

“Es una muerte tan horrible, realmente no puedo pensar en eso. Nuestros otros dos gatos lo presenciaron. Están completamente asustados”, dice Rusconi.

"Nuestros otros dos gatos lo presenciaron. Están completamente asustados”, dice Rusconi, residente del lugar. (via Getty Images) - Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Para saber si realmente fueron los perros que atacaron a los felinos, numerosas viviendas con cámaras de seguridad han captado a los perros deambulando por las calles a primera hora de la mañana.

“Al menos uno de nuestros gatos hemos encontrado el cuerpo, y se nos han desaparecido dos gatos más que no hemos podido encontrar”, dijo Felisperto.

Los residentes que están lidiando con lo que parecen ser perros peligrosos, además, dicen que cuando llaman a los servicios para animales, la respuesta es que no los pueden ayudar y les han dicho que marquen el 911.

“La línea policial que no es de emergencia dijo que básicamente no podían hacer nada. Ahora tenemos que llamar al 911 y eso tampoco es justo para la policía, no tienen tiempo para ese tipo de cosas”, dijo la residente Nicole Dorsey.

Además, estas personas tienen mucho miedo de que si no se hace algo pronto, los perros causen daño también a los humanos.

Hasta el momento, los servicios de animales y la policía siguen investigando la situación para concluir qué medidas se tomarán y como proteger tanto a los gatos como a los residentes, ancianos y niños del vecindario.

Nueva ley de Florida sobre ‘perros peligrosos’

Una nueva legislación que se abrió paso en la sesión legislativa de Florida 2022 que eliminaría la raza como un factor en las políticas sobre “perros peligrosos”. En cambio, el proyecto de ley cambiaría los requisitos de la política para centrarse únicamente en su comportamiento.

El proyecto de ley 614 del Senado ajusta las leyes existentes sobre “perros peligrosos” en Florida, según un análisis de la legislatura. Las leyes existentes sobre perros peligrosos han estado vigentes desde 1990, enfocadas en reducir los “ataques no provocados” y proteger el bienestar del público, según los estatutos estatales.

Según la ley actual, un perro peligroso se refiere a los perros que han atacado o herido gravemente a alguien en una propiedad pública o privada, que han herido gravemente o matado a otras mascotas varias veces mientras estaban fuera de la propiedad de su dueño, o que han perseguido o atacado a alguien en público, sin provocación.

Para que un perro se considere “peligroso”, se requiere que una autoridad de control de animales investigue los incidentes informados y tome una determinación.

La SB 614 no cambia ninguno de estos requisitos de clasificación y, según el propio análisis del Senado, las reglamentaciones específicas de raza ya están prohibidas en Florida. Sin embargo, dos partes de Florida tienen ordenanzas de razas vigentes debido a una disposición de derechos adquiridos en la ley de perros peligrosos de 1990, según la legislatura, según Wfla News.

El estado de Florida tiene 99 PHA registradas en HUD, según la legislatura. De esos, 91 son distritos especiales. Actualmente, las PHA pueden tener sus propias reglamentaciones sobre mascotas, principalmente enfocadas en el tamaño, a densidad, el peso y el tipo de mascotas y la opción de tarifas, depósitos y registro de mascotas,

El proyecto de ley agrega la línea a los estatutos estatales de que las autoridades de vivienda, además de los gobiernos locales, pueden tener políticas que restringen los perros peligrosos, siempre que no se centren en la raza en lugar del comportamiento.

Específicamente, el condado de Miami-Dade y Sunrise en el condado de Broward tienen ordenanzas que señalan a los pitbulls como una raza peligrosa, con ordenanzas que prohíben su compra, ingreso al condado de Miami-Dade o “adquisición y regulación de otro modo debido a historia, naturaleza y características únicas que requieren una regulación especial”.