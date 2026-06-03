Pánico en pleno vuelo: pasajero intentó abrir una puerta de emergencia y atacar la cabina

Un pasajero de 51 años fue arrestado este domingo después de intentar abrir una puerta de emergencia, forcejear con la cabina de mando y estrangular a un auxiliar de vuelo que estaba fuera de servicio a bordo de un vuelo de Frontier Airlines que cubría la ruta San Juan-Chicago. El incidente obligó a desviar la aeronave al Aeropuerto Internacional de Miami, donde aterrizó cerca de la medianoche.

El pasajero, identificado como Juan Gabriel Reyes, comenzó a comportarse de forma conflictiva unos 45 minutos después del despegue desde Puerto Rico. Según una declaración jurada de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade y una denuncia penal federal, Reyes dijo que quería bajarse del avión e intentó abrir una puerta de salida de emergencia. Cuando la tripulación se lo impidió, se dirigió hacia la cabina de mando y comenzó a empujar con el hombro la puerta del piloto.

El avión más grande del mundo pronto estará en el aire y será el mayor orgullo de Estados Unidos

Los tripulantes lo escoltaron hasta su asiento, permitiéndole pasar por el baño. Según los documentos judiciales, Reyes intentó orinar en el suelo del lavabo. Posteriormente, fue reubicado en otro asiento y un auxiliar de vuelo que viajaba fuera de servicio se ofreció a sentarse en su fila. Cuando ese auxiliar fue al baño y dejó sus pertenencias en el suelo, Reyes intentó tomar su bolso. Al pedirle que se detuviera, Reyes se abalanzó sobre él, lo sujetó por la cabeza y lo estranguló.

Varios pasajeros intervinieron para ayudar a la tripulación a inmovilizar a Reyes con esposas flexibles, de las que logró zafarse en varias ocasiones, y con extensores de cinturón de seguridad. Uno de ellos fue Josh Longood, instructor de jiu-jitsu brasileño que también viajaba a Chicago.

“¿Cuáles son las probabilidades? Por eso entreno. Por eso hago jiu-jitsu, para poder controlarme en una situación real como esa”, dijo Longood a WLS, afiliada de CNN. Longood inmovilizó a Reyes en su fila y lo ató con un cinturón de seguridad.

Reyes fue entregado al FBI tras el aterrizaje en Miami y enfrenta cargos federales por interferencia con miembros de la tripulación y agresión dentro de la jurisdicción marítima y territorial. Se le asignó un defensor público federal y aún no ha presentado una declaración. El vuelo continuó su ruta hacia Chicago horas después del incidente.

Revelan inquietante audio segundos antes del trágico accidente aéreo que dejó siete muertos en Estados Unidos

El caso se produce en un momento en que la Administración Federal de Aviación registra un aumento de pasajeros conflictivos: la agencia ha recibido 687 reportes de este tipo en lo que va de 2026.