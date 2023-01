“Me entregaron esta documentación y sé que a ti te va a servir mucho”: Fiscalía a investigado por presunto abuso sexual de su hija

Tras un año y medio de investigación, SEMANA presenta nuevas pruebas de lo que han denunciado decenas de padres de familia: la supuesta existencia de un cartel de la infancia.

De manera irregular se habrían entregado custodias a padres de familia, basadas en dictámenes psicológicos presuntamente amañados, que aseguran que alguno de los padres no se encuentra en las capacidades de salud mental aptas para hacerse cargo de los menores de edad. Esos dictámenes, al parecer, son favorables para el padre de familia que esté en la capacidad de pagar millonarias sumas de dinero.

El cartel estaría conformado por excomisarias de familia, psicólogos, peritos, jueces y ahora se habla también de funcionarios de la Fiscalía, debido a que esos dictámenes, presuntamente emitidos a conveniencia, son utilizados para desacreditar a los denunciantes en casos tan graves como maltrato intrafamiliar y violencia sexual en menores de 14 años.

El cartel estaría conformado por excomisarias de familia, psicólogos, peritos, jueces y ahora se habla también de funcionarios de la Fiscalía, debido a que esos dictámenes, presuntamente emitidos a conveniencia, son utilizados para desacreditar a los denunciantes en casos tan graves como maltrato intrafamiliar y violencia sexual en menores de 14 años. - Foto: Instagram @douglasricovzla (izquierda), Getty Images / RinoCdZ (derecha).

La grabación revelada se habría dado entre el 2019 y el 2020.

Padre investigado: Hola.

Funcionaria de la Fiscalía: Hola, ¿cómo estás?

Padre investigado: Te estoy marcando desde el [teléfono] de mi mamá para estar hiperseguros. En todo caso, aquí por WhatsApp uno puede hablar, ¿cómo se llama eso?, cifrado. ¿Cómo vas, qué pasó?

Funcionaria de la Fiscalía: Bueno, ponme cuidado, acabé de hablar con el fiscal, él es muy buena gente. Es un señor, va a estar a la una acá, así que báñate, cámbiate y arréglate, no me vayas a saludar. Conmigo nada, ¿listo?

Va a venir exclusivamente por tu proceso porque lo llamé y le dije: mire, doctor, es un proceso que es supercomplejo. Me dijo: ‘Alba Nidia, yo ya sé tú de qué me estás hablando. Tú me estas hablando del proceso de (nombra a la niña que presuntamente fue víctima de abuso sexual, hija del procesado)’. Le dije: Sí doctor, ¿usted por qué lo tiene presente? Me dijo: ‘Porque cuando tú no me habías entregado el proceso, que tú te demoraste tanto en entregármelo, porque estabas incapacitada, esa señora fue mil veces…'.

Padre investigado: Ahh…

Funcionaria de la Fiscalía: Yo lo tengo superpresente, esa señora… cuando yo le hablé le dije: mire doctor, ¿por qué yo lo tengo presente? Yo intenté archivarlo tres veces y fue imposible porque las partes son complejas. Resulta que ya me llegó también un dictamen.

Yo le hablé del dictamen del peritaje que ordenó la comisaría. Yo le dije: ordenado por la comisaría. Y la Comisaría fue quien dio el nombre del perito. Lo pagaron ellos como partes y arrojó como resultado que esa señora tiene cualquier cantidad de problemas emocionales. Y dijo: ‘Yo ya me di cuenta, esa señora va a todos lados’.

Le dije: toca cogerlo con pinzas, pero ese proceso no tiene nada. Dijo: ‘sí, yo ya me di cuenta. Dije: lo que más piedra me da es que lo cojan a uno como entidad del Estado para arreglar sus temas de índole familiar, monetario, o lo que sea. Dijo: ‘Totalmente de acuerdo’. Entonces ella vino y habló con él. Ya los sobreexpuso en esto.

Padre investigado: Sí.

Funcionaria de la Fiscalía: pero. ¿tiene el escrito?

Padre investigado: Sí, claro. Me toca imprimirlo, pero ya lo tengo. O sea, en este momento voy a parar lo que estoy haciendo. Lo imprimo y me voy para allá.

Funcionaria de la Fiscalía: Sí, él va a venir exclusivamente…

Padre investigado: Pero no va a ser muy obvio que yo llegue allá y ¡oh coincidencia!, me encontró, ¿no?

Funcionaria de la Fiscalía: No, toca es que le digas que tú has venido varias veces y que sigues insistiendo porque necesitas definir ese tema. No sé, ¿porque cuándo más lo coges? Ese señor no ha vuelto, tú sabes que no ha vuelto.

Padre investigado: Ok.

Funcionaria de la Fiscalía: O, no sé cómo hacer, porque es que si tú no vienes hoy, ¿cuándo más lo coges?

Padre investigado: No, no, no, o sea, el tema no es por mí. Lo que no quiero es ser evidente en el sentido que yo vaya allá, me entiendes. No sé, decirle: mire, es que llamé al despacho y de suerte conseguí a la doctora Alba Nidia y ella me dijo que usted posiblemente iba a venir hoy y entonces me vine aquí a ver si corría suerte, y pues me lo encontré, así que le pido que me regale unos minutos.

Funcionaria de la Fiscalía: Pero no, porque nosotros acá no tenemos teléfono fijo. Entonces no tienes por qué tener mi celular.

Padre investigado: Yo sé, pero ¿no es muy obvio que él te diga que él llega a la 1 y yo le llegue a la 1? ¿No es peor?

Funcionaria de la Fiscalía: No, pues no a la 1, llega por ahí tipo 1:45. O yo te hago la timbrada, una perdida por whatssap cuando puedas subir, ¿sí me hago entender?

Padre investigado: Mejor dicho, cuando esté llegado te timbro. Voy a llegar tipo 1:30, ¿te parece?

Funcionaria de la Fiscalía: Eso, lo otro sería, tú vas parqueando y todo y cuando yo te timbre es que ya, es que más o menos puedes subir. Porque yo ya he hablado con él, le he entregado todo. Pero te timbro para no hablar. Te timbro y cuando ya haya pasado por, o sea, que se halla distraído en otra cosa. Porque es que, si no lo hacemos hoy, ¿cuándo lo hacemos? Entonces él ya tiene muy en cuenta tu proceso porque dijo que ella ya había venido varias veces y que él le había dicho que lo lamentaba mucho, pero que yo estaba incapacitada y que no había podido recibir el expediente por ese motivo.

Padre investigado: Ok.

Funcionaria de la Fiscalía: Pero entonces él ya la tiene en cuenta. Yo le dije: no, esa señora tiene cualquier cantidad de problemas emocionales, dicho por un profesional perito en sicología y sinceramente acá… ahh, le conté lo del derecho de petición y le dije que eso ya era para tutela, porque la señora resulta que con una constancia simple que el señor emitió… porque imagínate que ella le dijo que no solo con la niña, sino con los otros niños también. Eso me lo dijo él. Estoy repitiendo palabras que él me dijo.

Entonces yo le dije: no, doctor, lo que pasó es que resulta que la señora vino y le pidió una constancia simple a mi jefe de que el proceso cursaba y de que el Bienestar Familiar tomara las medidas preventivas que él consideraba. Con eso se fue e hizo el otro proceso a favor de los niños, supuestamente que también estaban siendo violentados.

Entonces ella tiene una forma impresionante de manipular y mire los problemas en los que nos pone. Ese señor vino y me pasó un derecho de petición, yo se lo contesté porque él quería aclarar porque la señora todo el tiempo le dice que la Fiscalía aperturó el proceso con los otros niños. No, no, no, eso es una locura.

Padre investigado: Pero chévere porque ya la tiene bien ubicada.

Funcionaria de la Fiscalía: Sí, y lo otro es que ella le dijo que ella le dijo que supuestamente ya le había abierto el otro proceso por los niños entonces… le aclaré todo ese tema.

Padre investigado: Bueno listo súper, súper. Ya nos vemos, ok, gracias un abrazo, chao.

En la segunda grabación se escucha cómo la funcionaria del ente investigador, a la que identifican como Alba Nidia, asegura que tiene una documentación que le será util a él.

Funcionaria de la Fiscalía: Esta mañana me entregaron está documentación y yo sé que a ti te va a servir mucho para unas cositas, entonces, para lo del informe. Entonces deberías tenerla.

Papá denunciado: Para el informe…

Funcionaria de la Fiscalía: Para el informe que van a rendir... Ah, bueno, hagamos una cosa... ¿cuándo puedes traer la certificación de la iglesia?

Papá denunciado: Ay, Dios mío, tan pronto me la entreguen ellos.

Funcionaria de la Fiscalía: ¿Está demorada?

Padre denunciado: Pues, no es que esté demorada la certificación, está es demorada la reunión. Como es una iglesia tan grande, pues desafortunadamente las reuniones con el pastor no son tan ágiles como uno quisiera.

Funcionaria de la Fiscalía: Ah, bueno. Entonces nos estamos hablando, pero quedo al pendiente de qué pasa, hay una buena información para que te sirva, ¿bueno?

Padre denunciado: No, pues yo paso, si quieres yo paso mañana, ¿te parece?

Funcionaria de la Fiscalía: Eh, cómo quiera, sí, está bien.

Padre denunciado: ¿Sí?

Funcionaria de la Fiscalía: Sí.

Padre denunciado: Yo prefiero, porque si tú consideras que me sirve, mejor...

Funcionaria de la Fiscalía: Ajá.

Padre denunciado: Entonces, entre más rápido mejor. Entonces yo paso mañana por allá.

Funcionaria de la Fiscalía: Bueno, listo, perfecto.

Padre denunciado: Gracias, Alba.

SEMANA lleva más de un año y medio investigando la posible existencia de un cartel de la infancia y cada vez se recopilan más pruebas.

Un corrientazo recorre el cuerpo con tan solo pensar que la custodia de los niños se estaría entregando al mejor postor. Esa medición no se estaría haciendo con base en el entorno más seguro para ellos, sino por el cónyuge que tenga la capacidad económica para mover influencias que direccionen decisiones e investigaciones penales.

Suena el teléfono, habla el padre denunciado y al otro lado de la línea está la mujer a la que saluda como Alba Nidia, la asistente del fiscal que investiga si este hombre abusó o no sexualmente de su hija menor de 14 años.

El caso lo lleva una de las fiscalías de Cundinamarca. ¿Quién es el padre? Su identidad permanecerá en reserva para no exponer a sus hijos públicamente.

La funcionaria de la Fiscalía con la que habla le está pasando información confidencial para, posiblemente, favorecerlo.

En septiembre de 2021, SEMANA reveló detalles exclusivos de las investigaciones adelantadas por las autoridades que le siguen la pista a una posible red que gestiona fallos, supuestamente amañados, en complicidad de comisarías de familia, abogados, psicólogos, peritos e incluso jueces.

Al menos 15 casos de mujeres que dijeron en la Comisaría Segunda de Usaquén –en ese momento liderada por la comisaria Yaneth Fabiola Castillo Guerrero– ser víctimas de malos tratos o abusos de sus parejas y padres de sus hijos, se sorprendieron cuando, luego de evidenciar algunas irregularidades, les arrebataron a los niños para entregarlos al presunto abusador, pese a que los pequeños se aferraban a los brazos, estaban ahogados en llanto y no querían separarse de sus madres.

En una tercera grabación, se escucha a quien sería la excomisaria Yaneth Fabiola hablar con el padre investigado, y él mismo le indica que el fiscal que lleva su caso pasará por la comisaría a llevarle, personalmente, unos documentos, cuando ella aún ejercía su cargo, algo que incluso sorprendió a la mujer.

SEMANA consultó a la Fiscalía sobre estos hechos y la respuesta fue que, desde la primera publicación de este medio, viene adelantando investigaciones en las que participa un equipo multidisciplinar.

Frente a la funcionaria que estaría ligada con este presunto cartel, dijo, sin mayores detalles, que cuando culmine la investigación será comunicada, “toda vez que, al tratarse de datos sensibles que involucran los derechos de niños menores de edad, requieren que se maneje con la mayor prudencia y respeto para la garantía de los involucrados”.