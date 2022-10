¿Se dejó de vender el Soat en Colombia? Miguel Gómez Martínez explica todo lo que debe saber sobre este seguro

SEMANA: Hace seis meses nos alertó que la evasión del Soat era muy alta, ¿ha cambiado ese panorama?

MIGUEL GÓMEZ: No, lamentablemente no hay cambios en la tendencia, el país tiene 17 millones de vehículos que circulan por las calles y carreteras, pero la mitad de ellos lo hacen sin tener el Soat vigente. La evasión la estimamos en el 47 por ciento de los vehículos.

SEMANA: ¿Es cierto que no se está vendiendo el Soat?

M.G.: No. Lo que está pasando es una coyuntura especial: a finales del año pasado, el Congreso aprobó una ley que restringía las comisiones que las compañías aseguradoras podían reconocer a los intermediarios del Soat, le puso un techo del 5 por ciento del valor del seguro y esta ley, que tenía una buena intención, lamentablemente produjo que muchos de los intermediarios que antes vendían el seguro ya no les resultara atractivo hacerlo, porque para venderlo se requieren una serie de requisitos técnicos y costos asociados. Todos estos valores que los intermediarios antes podían cubrir con las comisiones, pues con el techo del 5 por ciento no resulta atractivo; entonces, en muchísimos espacios donde antes se vendía el Soat, ya no hay. La inmensa mayoría de las compañías lo están vendiendo exclusivamente en sus oficinas físicas o a través de las páginas de internet, pero sí se está vendiendo. A finales de septiembre se habían vendido 6.523.000 pólizas, que es como 4 por ciento más de lo que se había vendido al mismo mes en 2021. Soat sí hay, pero la expedición es mucho más lenta.

SEMANA: Pero hay otro problema y es que lo están falsificando en páginas extrañas, es decir, son Soat chimbos…

M.G.: Es cierto. Lamentablemente, hay gente inescrupulosa aprovechando para estafar a las personas, por eso hay que tener mucho cuidado en ingresar a las páginas directamente de las compañías aseguradoras, hay diez compañías que venden el Soat. No hay que utilizar direcciones electrónicas que no sean directamente las de las páginas de las empresas aseguradoras.

SEMANA: ¿Falta trabajo de las aseguradoras para recordarles a los conductores que deben renovar el Soat?

M.G.: Creo que sí nos ha faltado ser más proactivos, algunas compañías son muy cuidadosas y faltando algunas semanas para vencer el Soat le recuerdan a uno que debe renovarlo. Sin embargo, no es siempre la norma, en eso también las compañías aseguradoras deberían mejorar. Como ya no pueden depender de los intermediarios para vender el Soat, tienen que introducir mecanismos de alerta que, sin duda, harían mucho más fácil la renovación.

SEMANA: ¿Este tema de los intermediarios se solucionará en algún momento?

M.G.: El martes 18 de octubre tendremos una reunión con un comité interinstitucional que creó el Gobierno para mirar los temas de movilidad y el Soat. El Ejecutivo ha sido muy receptivo con esta problemática, realmente en otros gobiernos no habíamos tenido eco a nuestras solicitudes. Llevamos años advirtiendo que el Soat está en una crisis muy grave, lo que pasa es que el proceso se ha ido deteriorando de manera muy acelerada, así que seremos recibidos y esperamos encontrar salidas a la situación actual. No sobra recordar que el problema de ese seguro es reflejo de la crisis de la movilidad. En Colombia hay 17 millones de vehículos, 10 millones de ellos son motocicletas y la accidentalidad está absolutamente disparada a nivel nacional, esto dejó de ser un problema de la industria de seguros para convertirse en un problema de salud pública.

SEMANA: Y habrá quienes no renueven el seguro para ahorrarse una plata y eso es un problema cultural…

M.G.: Eso es cierto, nadie sale a la calle pensando que se va a estrellar, pero sucede lamentablemente porque son hechos de segundos. Nuestra cultura de protección y prevención no es la más desarrollada, nosotros creemos que somos todos supermanes y la verdad, pues no, eso no es cierto. Este año es realmente impresionante lo que está sucediendo…

SEMANA: ¿Por qué?

M.G.: Porque Fasecolda estima que en este año el Soat atenderá más de 940.000 personas heridas en calles y carreteras; esto es una cifra absolutamente aterradora. Antes de la pandemia, en 2019, atendimos 715.000. Estamos aumentando 230.000 heridos en este año, eso en parte es lo que tiene al Soat en una situación crítica, es que la accidentalidad está absolutamente desbordada y eso, naturalmente, es un problema de salud pública porque la mayoría de los accidentados son personas jóvenes. Este año tendremos el récord histórico de fallecidos porque podríamos llegar a 8.000 muertos en accidentes, una verdadera tragedia.

SEMANA: ¿Cómo establecen esa cifra?

M.G.: Es la proyección que tenemos para todo el año teniendo en cuenta las variaciones estacionales. Por lo general, noviembre y diciembre tienen una mayor accidentalidad por la temporada navideña y porque la gente se moviliza más por las carreteras. El año pasado murieron 7.200 personas, este año podríamos tener 8.000 muertes por accidentes de tránsito, es una cifra muy triste.