Semana.com: Usted ha dicho que muchos colombianos que piensan votar que No, probablemente lo hacen porque no vivieron la crueldad de esta guerra... Ingrid Betancourt: Sí. Y el verdadero sacrificio lo vamos a hacer las víctimas de la guerra. Estamos aceptando algo que es muy difícil. Pero lo hacemos porque pensamos que es necesario construir un país donde otros colombianos, los que van a nacer, tengan la oportunidad de vivir mejor.

Semana.com: ¿Es un sacrificio para alguien que vivió un secuestro como usted, pensar en la posibilidad de que los responsables no vayan a la cárcel? Ingrid Betancourt: Ahí es donde me parece que la reflexión se vuelve muy interesante. Porque se acusa a este proceso de paz de albergar impunidad para las FARC y esto no es cierto. La impunidad es lo que hay hoy. Que las personas que han cometido crímenes en Colombia sigan viviendo tranquilamente sin tener que rendir cuentas y sin tener que decir la verdad. Eso es la impunidad. El acuerdo nos garantiza que no va a haber impunidad para los guerrilleros que han cometido delitos graves. Habrá juicios, un tribunal y unas sentencias, algo que hasta el momento no ha existido en Colombia.

Semana.com ¿Usted siente que en su caso, por ejemplo, habrá justicia? Ingrid Betancourt: Eso es diferente. Creo que la reparación para las víctimas tiene tres componentes. Una moral, que significa establecer la verdad de los hechos. Esa realidad no es solo la versión de las FARC. Es también la del gobierno, las fuerzas militares, los testigos, y sobre todo la de la víctima. Ahí, yo sé que en mi caso no va a haber justicia. Antes de que me liberaran, ya se había difundido una versión de mi secuestro para que se pudieran todos lavar las manos. He hecho todo lo posible en estos ocho años para expresar mi inconformidad con esa versión y establecer la verdad de lo que me pasó. Yo sé que para mí no habrá esa reparación moral. Semana.com: Usted habla de tres tipos de reparación. ¿Cuál es el segundo? Ingrid Betancourt: Hay otro componente que es la reparación social. Las víctimas necesitamos que la sociedad reconozca el daño que la guerra nos ha hecho. Las víctimas generalmente somos acusadas de ‘dar papaya’. Entonces si a una mujer la violan es porque estaba vestida de manera llamativa, si a un sacerdote lo matan es porque seguramente tenía relación con la guerrilla, y así. Siempre existe la búsqueda de una explicación para que la víctima sea la culpable de su suerte. Mientras eso sea así, no hay reivindicación para las víctimas. Semana.com: ¿Y la tercera reparación? ¿Esa sí cree que la tendrá? Ingrid Betancourt: Tampoco. El tercer tema es el patrimonial. Nunca va a haber, a través del acuerdo con las FARC, la manera de resarcir económicamente a las víctimas de las FARC ni de la guerra. Las personas que perdieron su trabajo, que no tuvieron acceso a una pensión, que no pudieron educar a sus hijos, que perdieron su capital … Ahí no va a haber reparación. Semana.com: ¿Entonces por qué está tan a favor del proceso de paz? Ingrid Betancourt: Porque creo que hay que entender que nuestro sufrimiento personal y todo aquello que quisiéramos que se nos reparara, no pesa en la balanza tanto como pesa la posibilidad de que nosotros le ofrezcamos a las futuras generaciones la posibilidad de no vivir lo que nosotros vivimos. Por lo tanto, el llamado a las personas que están pensando en votar No, es que tenemos que tener la valentía de cortar la cabeza de la serpiente. Y la serpiente es precisamente el círculo vicioso de nuestro odio. Votar a favor de la paz es cortarle la cabeza a la serpiente de nuestro odio. Semana.com: Ingrid, cuando visitó el país su discurso conmovió a muchos colombianos. En parte porque sorprende que una persona que sufrió tanto por las Farc, esté dispuesta a tragarse los sapos que implica el acuerdo. ¿Usted que va abiertamente por el Sí, cómo ve a quienes quieren votar No? Ingrid Betancourt: La reflexión para aquellos que están inclinados a votar por el No va mucho más allá de simplemente encasillarlos en “guerreristas” o “paramilitares”. Yo creo que hay mucho más que eso. Pero también veo algo que uno podría llamar una especie de cinismo. Ese cinismo puede llevarnos al extremo de decir que este proceso no vale la pena porque de todas maneras no hay cura para la guerra.



Semana.com: Cuando habla de ese cinismo parece evocar la posición del uribismo. ¿Usted los considera a ellos cínicos? Ingrid Betancourt: No. Yo no creo que su posición sea cínica. Pero sí creo que hay una diferencia entre la postura del colombiano de a pie que mira a las FARC con escepticismo y que tiene dificultades para creerles, y la posición ideológica que promueve el uribismo. Semana.com: ¿Qué diferencia? Ingrid Betancourt: Que en el caso del uribismo existe una ideología para interpretar el mundo sobre la base de que el ser humano no puede cambiar. Han usado y se han hecho voceros de intereses muy particulares económicos, políticos y sociales que defienden el presupuesto de que la única manera de resolver el problema colombiano es a través del exterminio del otro. Sinceramente yo veo que ahí hay una gran diferencia. Yo no pienso que los colombianos que tienen la propensión a votar por el No, porque les parecen injustas las ‘gabelas’ a las FARC, pretendan que la solución sea el exterminio físico de aquellos que integran esa organización.

Semana.com: ¿Y no cree que de pronto sí se le están dando más gabelas a las Farc de lo que merecen? Ingrid Betancourt: La paz de Colombia no es una solución hecha a la medida de las FARC sino a la medida de la guerra. Las FARC habían pedido no pagar ninguna condena. Querían borrón y cuenta nueva. Los que a final de cuentas van a salir premiados con este acuerdo de paz no son las FARC, tampoco somos nosotros los ciudadanos de hoy, sino la generación de colombianos que está por nacer. A ellos les vamos a dar la oportunidad de crecer en un país donde podamos convivir independientemente de nuestras diferencias ideológicas.