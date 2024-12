Contenido relacionado: SuperGIROS nombra nuevo gerente general

Si bien estos números contrastan con los reportados el año pasado, según lo reconoce el presidente de la Asociación, el sector postal colombiano mantiene el ritmo y no ha parado a niveles “cero” como sí ha ocurrido con otras industrias.

En 2019 el sector reportó más de 136 millones de giros que totalizaron $18,9 billones, un promedio de 11,3 millones de operaciones mensuales que durante el período del estado de emergencia por la pandemia bajó a solo 7 millones (al cabo de dos meses).

“Venimos creciendo a tasas por encima del 15 %, este año nosotros deberíamos estar en 13 millones de operaciones mensuales (…) estamos en un 60% de lo que hacemos en un mes normal, claramente la economía no se mueve igual, hay mucha gente que no está recibiendo salarios”, apuntó.

Carreño, también expresidente del club de fútbol Independiente Santa Fe, explica que desde el primer día que comenzó el estado de emergencia han operado, por lo que este es considerado un servicio público esencial y por ende tuvieron la “responsabilidad de poder seguir prestando el servicio” con las medidas de salubridad.

“Obviamente cuando hay un estado de emergencia como este es muy difícil seguir operando al 100% porque la gente no estaba en la calle, muchos trabajadores no querían ir a trabajar y porque las operaciones disminuyeron y las empresas tienen que tomar medidas”, señaló.

Carreño sostuvo que comenzaron operando con un 15 o 20% de los puntos del país, lo que equivale a unos 15.000 puntos, y en la medida en la se iba desarrollando la pandemia han ido aumentado la cobertura para suplir las necesidades de la población que no tiene acceso a la banca tradicional, que está principalmente en zonas rurales del país.

De otra parte, “mucha gente bancarizada ha utilizado los canales digitales nuestros para mandar plata a empleados, a familiares, en la periferia, entonces se nos dispararon de una manera impresionante los giros digitales (…) la pandemia ha servido para generar canales alternos al físico”, explica.

Sobre la recuperación del sector estima que esta solo se dará entre agosto y diciembre en la medida en la que se reactive la economía colombiana. Actualmente este sector opera en los 32 departamentos del país y 1.080 municipios con 42.000 puntos de atención al público, generando 40.000 empleos directos y más de 30.000 indirectos.

Le puede interesar: Comercio electrónico le da empujón al sector correo en Colombia

La propuesta del sector

La red postal ha servido para que se realicen los pagos de las mesadas adicionales de los programas para el adulto mayor y Jóvenes en Acción, así como el ingreso solidario.

No obstante, para un tercer giro que ya se aprobó aún no ha sido posible identificar a 1 millón de familias a las cuales no se les ha podido desembolsar por no contar información de ellos y no estar bancarizados, según información entregada por Asopostal.

La propuesta de la Asociación para solventar este tipo de situaciones es la implementación de los servicios postales complementarios, un instrumento que se puede activar dado que según Carreño hace parte de los acuerdos pactados con la Unión Postal Universal, ente rector de la industria.

En días pasados, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, resaltó la labor del sector de giros postales y aseguró que gracias a la resiliencia de este en la emergencia estaba dispuesto a discutir la puesta en vigencia de los servicios postales complementarios como las cuentas postales.

“Esto ya lo hemos discutido varias veces con el presidente de Asopostal y después de la experiencia en esta pandemia y la manera en la que ha actuado el sector es digno de resaltar y pone la discusión en un nivel más alto”.

Carreño enfatizó en la necesidad para el sector de esta medida y aseguró que de ser así las empresas postales no tendrían problema en entregar todos los subsidios a los colombianos vulnerables.