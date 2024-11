Las alopecias se dividen en cicatriciales y no cicatriciales, en las primeras el folículo piloso se destruye y la perdida del pelo es irreversible, en las no cicatriciales el folículo continua y puede haber regeneración del pelo. La más frecuente de las no cicatriciales es la androgenética que puede afectar a hombres y mujeres y se caracteriza por pérdida gradual de cabello. El punto es no dejar que el folículo muera “pues siempre que esté activo se puede revitalizar para lograr el repoblamiento del cuero cabelludo y de alli la importancia de consultar a tiempo.”, afirma la Dra. Luz Marina Diaz