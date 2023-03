Carnaval de Barranquilla: así se vive el corazón y las entrañas de esta fiesta

—Para uno no enredarse: yo corto, marco y mi asistente va a armando. Cuando yo termino el corte de un día yo me siento también en otra máquina a seguir armando para ayudar a la elaboración del vestido del día. Porque nosotros no podemos confundir el vestido de una mujer con otra. Terminamos uno y continuamos con otro. No podemos darnos el lujo de tú coses a fulano y yo a fulano ¡Nooooo! porque se enredan las piezas y se formó el despelote. No podemos darnos el lujo de perder tiempo. Porque todo está encima, no podemos darnos el lujo. Esto es de uno levantarse, sentarse aquí hasta que nos den las 9:00-11:00pm. Levantarse uno y tirarse a la cama, porque termina uno agotado —narra la señora Taimis, quien además de realizar los vestidos de todo un grupo de cumbia, hace otros diseños de carnaval. Dice que en época de carnavales pone en modo silencio su celular, para que el tiempo le rinda y cumpla con todos los vestuarios que le encargan. Ella “no le para bolas a nadie”. Ella no quiere hacer parte de aquel mito popular de que las modistas no entregan a tiempo. Mientras habla, se apresura porque sabe que el tiempo es como el congo, oro.